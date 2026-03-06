Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig!

Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig! Bekijk actie

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 10 (2026)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de eerste solid-state batterij erg veelbelovend is, maar veel mensen trappen in een valkuil als ze over de grens tanken. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 10 (2026)

+ Top – Solid-state is veelbelovend

Start-up Donut zorgde voor opschudding toen het aankondigde de eerste solid-state batterij te wereld te hebben ontwikkeld. Mensen waren sceptisch, maar de eerste testen zijn veelbelovend.

Lees ook Vanaf eind 2026 snelladen in 4,5 minuut! Eerste solid-state batterij getest: opladen duurt slechts 4,5 minuut
Tip
De hybride Volkswagen T-Roc
De hybride Volkswagen T-Roc

De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV en Private Lease nu al vanaf € 499 p/m*.

Ontdek 'm nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 10 (2026)

+ Top – K4 heeft prijs

Vanaf half april staat de Kia K4 in de Nederlandse showroom. Daarmee bieden de Koreanen een goed alternatief voor hun eigen EV4. Een stuk mooier, en tevens ook praktische én goedkoper. 

Lees ook Prijs Kia K4 bekend: Ceed-opvolger duizenden euro's goedkoper dan EV4 Kia komt met goedkoper, mooier en praktischer alternatief voor EV4
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 10 (2026)

+ Top – Laden met hoeveel kW?!

Laden met een maximaal vermogen van 1500 kW. Het klinkt als toekomstmuziek, maar deze batterijgigant is er op dit moment al mee aan het testen. 

Lees ook Dit grote merk test eigen snelladers met een maximaal vermogen van 1500 kW (!) Dit grote merk test eigen snelladers met een maximaal vermogen van 1500 kW (!)
Tip
De hybride Volkswagen T-Roc
De hybride Volkswagen T-Roc

De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV en Private Lease nu al vanaf € 499 p/m*.

Ontdek 'm nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 10 (2026)

- Flop – Pas op met tanken over de grens

Veel mensen zien met lede ogen de brandstofprijzen stijgen. Tanken over de grens kan een alternatief zijn, maar dan moet je niet dezelfde fout maken als heel veel Nederlanders voor jou deden.

Lees ook Goedkoop tanken over de grens? Trap niet in deze valkuil Goedkoop tanken over de grens? Trap niet in deze valkuil
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 10 (2026)

- Flop – Wat gaat er met Nissan gebeuren?

De nieuwe baas van Nissan staat voor een enorm karwei. Rode cijfers, massa-ontslagen, verouderde modellen. Hoe gaat hij dit oplossen? Misschien wel door het merk te verkopen ...

Lees ook Zelfs de nieuwe baas van Nissan weet het soms even niet meer Toekomst Nissan hoogst onzeker: CEO sluit zelfs verkoop merk niet uit
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 10 (2026)

- Flop – Autodieven anno 2026

Autodieven zijn slinks anno 2026. Ze hebben allerlei slimme manieren bedacht om jouw auto te stelen. Gelukkig kun je jezelf ook wapenen tegen deze criminelen.

Lees ook Pas op: zo gaan autodieven anno 2026 te werk (en zo bescherm je jezelf) Pas op: zo gaan autodieven anno 2026 te werk (en zo bescherm je jezelf)
Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort met 125 km* elektrisch bereik. Private Lease nu al vanaf € 599 p/m*

Ontdek 'm nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Geniale GTI
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact