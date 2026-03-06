Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 10 (2026)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de eerste solid-state batterij erg veelbelovend is, maar veel mensen trappen in een valkuil als ze over de grens tanken. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Solid-state is veelbelovend

Start-up Donut zorgde voor opschudding toen het aankondigde de eerste solid-state batterij te wereld te hebben ontwikkeld. Mensen waren sceptisch, maar de eerste testen zijn veelbelovend.

Tip De hybride Volkswagen T-Roc De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV en Private Lease nu al vanaf € 499 p/m*. Ontdek 'm nu

+ Top – K4 heeft prijs

Vanaf half april staat de Kia K4 in de Nederlandse showroom. Daarmee bieden de Koreanen een goed alternatief voor hun eigen EV4. Een stuk mooier, en tevens ook praktische én goedkoper.

+ Top – Laden met hoeveel kW?!

Laden met een maximaal vermogen van 1500 kW. Het klinkt als toekomstmuziek, maar deze batterijgigant is er op dit moment al mee aan het testen.

Tip De hybride Volkswagen T-Roc De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV en Private Lease nu al vanaf € 499 p/m*. Ontdek 'm nu

- Flop – Pas op met tanken over de grens

Veel mensen zien met lede ogen de brandstofprijzen stijgen. Tanken over de grens kan een alternatief zijn, maar dan moet je niet dezelfde fout maken als heel veel Nederlanders voor jou deden.

- Flop – Wat gaat er met Nissan gebeuren?

De nieuwe baas van Nissan staat voor een enorm karwei. Rode cijfers, massa-ontslagen, verouderde modellen. Hoe gaat hij dit oplossen? Misschien wel door het merk te verkopen ...

- Flop – Autodieven anno 2026

Autodieven zijn slinks anno 2026. Ze hebben allerlei slimme manieren bedacht om jouw auto te stelen. Gelukkig kun je jezelf ook wapenen tegen deze criminelen.