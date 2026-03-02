Kia komt met goedkoper, mooier en praktischer alternatief voor EV4

Nieuws

Vanaf half april staat de Kia K4 in de Nederlandse showroom. De naam is even wennen, maar het motoraanbod is vertrouwd. De K4 gaat stekkerloos door het leven.

De laatste keer dat de Kia Ceed werd vernieuwd, was alweer in 2018. Voor autobegrippen is dat lang geleden. Hij ziet er dan ook een beetje ouderwets uit tussen alle nieuwe modellen die Kia recent introduceerde. Maar dat duurt niet lang meer, want zijn opvolger staat klaar en staat half april in de showroom.

Niet alleen het uiterlijk is nieuw, ook de typebenaming is anders. De naam Ceed verdween. We vragen ons nog steeds af wie ooit de afkorting Communauté Européenne European Design een goed idee vond, het acroniem van Ceed. Voor de opvolger werd uit een simpeler vaatje getapt, die heet gewoon Kia K4. Je kunt hem zien als de benzineversie van de elektrische EV4, die in hetzelfde segment valt.

Kia K4 met automaat

De K4 komt naar Nederland als hatchback en als stationwagon. Zijn grootste concurrenten zijn de Volkswagen Golf, Opel Astra en Peugeot 308. Wij waren best gecharmeerd van de fraaie Proceed, een gewaagde shooting brake, maar die lijkt er niet te komen.

Het motorenaanbod van de K4 is overzichtelijk en zonder stekkers. Instappen doe je in een mild hybrid (MHEV), met een 115 pk sterke 1.0 T-GDi benzinemotor. Die kun je kopen met handgeschakelde zesbak, maar ook met zeventraps automaat met dubbele koppeling.

De andere mogelijkheid is de 180 pk sterke 1.6 T-GDi. Die is er alleen met zeventraps automaat met dubbele koppeling. Verder moet je voor deze motorvariant kiezen voor de duurdere, maar rijk uitgeruste GT-Line Launch Edition of GT-PlusLine.

In december 2026 komt een interessante derde motorvariant naar Nederland, een full hybrid. Daarvan zijn nog geen details bekend.

Kia K4 prijs (2026)

En dan de prijzen. We kijken meteen wat het prijsverschil is met de elektrische versie van de Kia K4. Die heet Kia EV4 en kost 37.695 (hatchback). De K4 is met een vanafprijs van 33.995 euro dus bijna 4000 euro goedkoper. Ook ten opzichte van de Volkswagen Golf is het prijsverschil fors. Die is met 37.990 euro zelfs nog duurder dan de Kia EV4. Voor die prijs krijg je een 1.5 TSI met één pk en één cilinder meer dan de K4.

In de basisversie Air krijg je een navigatiescherm van 12,3 inch, een smart key met startknop, snelwegassistentie, dual zone klimaatbeheersing, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter en adaptieve cruisecontrol.

Een stapje hoger staat de Plus (35.995 euro), waarna je via de GT-Line Launch Edition (38.995 euro) en de GT-Line (42.995 euro) uitkomt bij het topmodel GTPlus-Line (44.995 euro). De Sportswagon is voor de meeste versies 1500 euro duurder (Air, Plus en GT-Line Launch Edition). Voor de duurste GT-Line en GTPlus-Line betaal je 2000 euro extra.