Pas op: zo gaan autodieven anno 2026 te werk (en zo bescherm je jezelf)

Autodieven worden steeds slimmer, en jij kunt daar ongemerkt slachtoffer van worden. Van digitale tracking via je bandensensoren tot diefstal op bestelling: dit is hoe criminelen anno 2026 opereren, en wat je zelf kunt doen om ze een stap voor te blijven.

In 2026 is autodiefstal allang geen kwestie meer van een schroevendraaier en het ouderwetse doorverbinden van bedrading. Criminelen combineren digitale trucs met klassieke methodes, en bereiden hun slag vaak zorgvuldig voor.

Onzichtbaar volgen via je banden

Een goed voorbeeld is recentelijk ontdekt door onderzoekers van IMDEA Networks. Zij kwamen erachter dat het Tire Pressure Monitoring System, kortweg TPMS, een privacy-risico vormt. Deze sensoren, die in vrijwel elke moderne auto zitten en sinds eind jaren 2000 in veel landen verplicht zijn, meten de bandenspanning en sturen die informatie draadloos naar de auto.

Wat veel mensen niet weten, is dat elke sensor ook een uniek identificatienummer uitzendt, en dat zonder versleuteling. Met relatief goedkope radioapparatuur kunnen signalen tot op ruim 50 meter afstand worden opgevangen. Omdat dat unieke ID steeds opnieuw wordt uitgezonden, kan dezelfde auto op meerdere plekken worden herkend, zonder dat een kentekenplaat nodig is.

In een test verzamelden onderzoekers in tien weken tijd meer dan zes miljoen signalen van ruim 20.000 voertuigen. Door ontvangers langs wegen of parkeerplaatsen te plaatsen, konden zij bewegingspatronen analyseren, zoals vaste vertrektijden of terugkerende parkeerlocaties.

Diefstal op bestelling

Moderne techniek beschermt je auto dus niet alleen, het kan diefstal in sommige gevallen juist vergemakkelijken. Dat sluit naadloos aan bij wat in Nederland al langer zichtbaar is. Volgens cijfers van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, VbV, werden in 2025 maar liefst 9.569 auto’s gestolen, een stijging van 12 procent ten opzichte van 2024. De schade bedroeg 120,5 miljoen euro.

“Je wordt zelden nog toevallig slachtoffer,” stelt VbV-expert Rob Smitskamp. “Auto’s worden op bestelling gestolen.” Modellen als de Toyota RAV4, Kia Sportage en Volkswagen Polo zijn bijzonder gewild, vaak met export naar het buitenland als einddoel.

3 veelgebruikte methodes

Criminelen maken gebruik van drie veel voorkomende methodes:

Het stelen van autosleutels uit huis. Een relay attack waarbij het keyless-signaal wordt verlengd. Het binnendringen van het elektronische netwerk van de auto, soms simpelweg via de aansluiting bij bijvoorbeeld een koplamp.

Vervolgens wordt de auto in een klaarstaande zeecontainer gereden. Zo’n metalen container houdt signalen tegen, waardoor opsporingsdiensten het voertuig niet meer kunnen traceren.

Zo bescherm je jezelf

Hoewel de beveiliging van bandensensoren vooral een taak is voor fabrikanten en wetgevers, kun je zelf ook stappen zetten. Zeker als je een diefstalgevoelig model rijdt, is extra beveiliging met een gecertificeerd systeem, bijvoorbeeld met CCV-keurmerk in een hogere klasse, geen overbodige luxe.

Berg je autosleutels thuis op een veilige plek op. Sommige mensen kiezen ervoor om dit bijvoorbeeld in de magnetron te doen, maar dat is niet het beste idee. Lees het artikel hieronder wat een beter alternatief is.

Wees daarnaast kritisch op waar en hoe lang je je auto parkeert. Woon je in een regio met hogere diefstalcijfers, dan kan aanvullende beveiliging zelfs een voorwaarde zijn van je verzekeraar.

De strijd tussen opsporingsdiensten en autodieven is een voortdurende wedloop. Nieuwe techniek maakt auto’s veiliger en comfortabeler, maar biedt criminelen soms ook nieuwe kansen. Wie weet hoe autodieven anno 2026 opereren, kan gerichter maatregelen nemen, en maakt het criminelen in elk geval een stuk lastiger.