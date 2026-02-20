Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een ooit zo verguisd autotype weer een mooie comeback lijkt te maken, maar waar we ook vol jaloezie naar Duitsland kijken. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Mooie stationwagon

Dat MPV's na verloop van tijd zijn vervangen voor SUV's hebben we nooit begrepen. Nu lijkt de ruimtewonders echter een terugkeer te maken, en wel in een van de grootste automarkten ter wereld.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990. Ontdek 'm nu

+ Top – Knoppen gaan terugkeren

In een auto horen gewoon knoppen. Wel zo veilig en gebruiksvriendelijk. De Chinezen begrijpen dat en zorgen met een grote ingreep ervoor dat merken worden geforceerd de fysieke knoppen weer terug te brengen.

+ Top – Nu al indrukwekkend

De Kia EV2 is nog niet eens op de markt, maar maakt nu al grote indruk tijdens de grootste winterse EV-test van het jaar. Ook een andere Koreaan presteert heel sterk.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990. Ontdek 'm nu

- Flop – Groen van jaloezie

Wat zijn we soms toch jaloers op Duitsers. Niet alleen kopen zij benzinemodellen tegen een veel lagere prijs door het gebrek aan bpm, ook hun EV's zijn door verschillende subsidies en douceurtjes spotgoedkoop. Je kunt al vanaf iets meer dan 5 mille terecht.

- Flop – Peperduur schadeherstel

Waar je gek genoeg ook steeds vaker aan dat soort bedragen moet denken, is bij schadeherstel van je auto. Door steeds complexer wordende auto's rijzen die prijzen echt de pan uit.

- Flop – Volvo niet de veiligste

Als je dan toch in een ongeluk terechtkomt, wil je natuurlijk in een zo veilig mogelijke auto zitten. Dan moet je een Volvo hebben, toch? Fout! Volgens dit Amerikaanse onderzoek zijn er maar liefst 11 merken die veiliger zijn dan de Zweden.