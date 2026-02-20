Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 8 (2026)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een ooit zo verguisd autotype weer een mooie comeback lijkt te maken, maar waar we ook vol jaloezie naar Duitsland kijken. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

+ Top – Mooie stationwagon

Dat MPV's na verloop van tijd zijn vervangen voor SUV's hebben we nooit begrepen. Nu lijkt de ruimtewonders echter een terugkeer te maken, en wel in een van de grootste automarkten ter wereld.

Lees ook In Nederland koopt niemand ze, maar in de VS zijn ze dol op dit verguisde autotype In Nederland koopt niemand ze, maar in de VS zijn ze dol op dit verguisde autotype
Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990.

Ontdek 'm nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

+ Top – Knoppen gaan terugkeren

In een auto horen gewoon knoppen. Wel zo veilig en gebruiksvriendelijk. De Chinezen begrijpen dat en zorgen met een grote ingreep ervoor dat merken worden geforceerd de fysieke knoppen weer terug te brengen. 

Lees ook Hoera! Dankzij deze verrassende partij krijgen auto’s weer échte knoppen Hoera! Dankzij deze verrassende ingreep krijgen auto’s weer échte knoppen
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

+ Top – Nu al indrukwekkend

De Kia EV2 is nog niet eens op de markt, maar maakt nu al grote indruk tijdens de grootste winterse EV-test van het jaar. Ook een andere Koreaan presteert heel sterk. 

Lees ook Kia EV2 en Hyundai Inster vernederen peperdure EV’s in bikkelharde wintertest Kia EV2 en Hyundai Inster vernederen peperdure EV’s in bikkelharde wintertest
Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990.

Ontdek 'm nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

- Flop – Groen van jaloezie

Wat zijn we soms toch jaloers op Duitsers. Niet alleen kopen zij benzinemodellen tegen een veel lagere prijs door het gebrek aan bpm, ook hun EV's zijn door verschillende subsidies en douceurtjes spotgoedkoop. Je kunt al vanaf iets meer dan 5 mille terecht.

Lees ook In Duitsland koop je een nieuwe elektrische auto voor 5900 euro In Duitsland koop je een nieuwe elektrische auto voor 5900 euro
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

- Flop – Peperduur schadeherstel

Waar je gek genoeg ook steeds vaker aan dat soort bedragen moet denken, is bij schadeherstel van je auto. Door steeds complexer wordende auto's rijzen die prijzen echt de pan uit. 

Lees ook Parkeerdeukje van 3000 euro? Waarom autoreparaties onbetaalbaar worden Parkeerdeukje van 3000 euro? Waarom autoreparaties onbetaalbaar worden
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

- Flop – Volvo niet de veiligste

Als je dan toch in een ongeluk terechtkomt, wil je natuurlijk in een zo veilig mogelijke auto zitten. Dan moet je een Volvo hebben, toch? Fout! Volgens dit Amerikaanse onderzoek zijn er maar liefst 11 merken die veiliger zijn dan de Zweden. 

Lees ook Deze 11 merken zijn veiliger dan Volvo Pijnlijk: volgens onderzoek zijn deze 11 merken veiliger dan Volvo
Laatste kans
Private lease nu de Toyota Aygo X
Private lease nu de Toyota Aygo X

Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease.

Ontdek ‘m nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Meesterlijk!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact