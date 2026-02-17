Hoera! Dankzij deze verrassende ingreep krijgen auto’s weer échte knoppen

Nieuws

De Chinese overheid en auto-industrie krijgen regelmatig kritiek, maar soms doen ze ook iets heel goed. Dit is zo’n moment, want China gaat fysieke knoppen in auto’s verplicht stellen.



Deze koerswijziging is opmerkelijk. Juist Chinese automerken plaatsen op het dashboard vaak één groot centraal scherm en laten alle knoppen weg. Daar wordt natuurlijk vooral voor gekozen omdat dit veel goedkoper is om te produceren. Maar in de praktijk is het onhandig en soms zelfs onveilig.

Einde aan alles-via-het-scherm

Het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie wil dat belangrijke functies weer via fysieke knoppen of schakelaars te bedienen zijn. Denk aan richtingaanwijzers, alarmlichten, claxon, ruitenwissers, versnellingskeuze en elektrische ramen.

Schermbediening voor de versnellingskeuze, dus Park, Reverse, Neutral en Drive, wordt zelfs verboden. Ook rijhulpsystemen moeten een fysieke activatieknop krijgen. De regels gelden voor nieuw geproduceerde auto’s vanaf 1 juli 2026.

Het idee is dat essentiële functies intuïtief bedienbaar moeten zijn, met een vaste plek en duidelijke feedback. Zelfs bij een systeemcrash of stroomuitval moeten basisfuncties blijven werken.

China staat niet alleen

China staat niet alleen. EuroNCAP voert in 2026 nieuwe eisen in, waarbij auto’s ook een paar fysieke knoppen moeten hebben om de maximale vijf sterren te halen. Zie het artikel hierboven.

Volgens de veiligheidsorganisatie leidt het overmatige gebruik van touchscreens af, omdat bestuurders hun ogen van de weg moeten halen. Voor zaken als richtingaanwijzers, alarmlichten, ruitenwissers en de claxon zijn fysieke bedieningselementen straks een voorwaarde voor de topscore. Aangezien merken graag met vijf sterren pronken, zullen ze hier waarschijnlijk naar luisteren.

Eerder al: verbod op verzonken deurgrepen

Overigens is dit niet de eerste keer dat China ontwerpers terugfluit. Eerder werd al aangekondigd dat verzonken deurgrepen worden verboden, een maatregel die op 1 januari 2027 ingaat.