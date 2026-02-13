Nieuws

Het succesverhaal Xiaomi is ongekend. De smartphonemaker had een jaar geleden nog geen auto gebouwd. Het eerste model, de Xiaomi YU7, staat nu al op 1 in China.

De Xiaomi YU7 is een succesverhaal. De voorverkoop van deze elektrische SUV begon in juni 2025. In drie minuten werden 200.000 bestellingen geplaatst. Ruim een halfjaar later staat-ie dus al bovenaan in China. De YU7 klom gestaag van plek 23 (augustus) naar 14 (september), om in oktober en november door te stoten naar de vijfde en zesde positie. In december 2025 volgde een derde plek. De bovenste plaats in januari is de voorlopige kroon op het succes.

Met de YU7 heeft Xiaomi de Tesla Model Y op de korrel. Afhankelijk van de uitvoering varieert het vermogen van de YU7 van 320 pk tot 690 pk, en de actieradius bedraagt volgens de Chinese CLTC-testnorm tot zo’n 835 km op een enkele lading. Europese waarden liggen lager, want onze testcriteria zijn strenger.

Laatste kans Private lease nu de Toyota Aygo X Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease. Ontdek ‘m nu

Vergelijking met Nederland

De Chinese automarkt is enorm. Ter vergelijking: in Nederland was de bestverkochte auto van januari 2026, de Suzuki Swift, goed voor 727 registraties. Om die aantallen lachen ze in China. Daar werd de YU7 liefst 37.869 keer op kenteken gezet.

Dat is op een paar auto’s na exact evenveel als Kia in heel 2025 in Nederland verkocht (37.837). Let wel: bij Kia gaat het om alle modellen in één jaar. De Xiaomi YU7 deed het in zijn eentje in één maand.

De vier bestsellers in China zijn allemaal onbekende auto’s van nauwelijks bekende merken. De Geely Boyue L eindigde als tweede met 34.176 verkochte auto’s, gevolgd door de Geely Geome Xingyuan op plek drie met 29.007 stuks. De Aito M7 (26.454) is vierde.

De top 20 van China in januari

Positie Model Verkochte exemplaren 1 Xiaomi YU7 37.869 2 Geely Boyue L 34.176 3 Geely Geome Xingyuan 29.007 4 Aito M7 26.454 5 Volkswagen Sagitar 25.316 6 Nissan Sylphy 24.209 7 Geely Xingyue L 23.815 8 Volkswagen Lavida 23.481 9 Volkswagen Tiguan L 21.330 10 Volkswagen Passat 20.799 11 Toyota Corolla 20.188 12 Volkswagen Magotan 19.306 13 Geely Xingrui 19.027 14 Honda CR-V 18.900 15 Toyota Frontlander 18.629 16 Nio ES8 17.645 17 Toyota Camry 17.426 18 Fang Cheng Bao Ti7 17.116 19 Li Auto i6 16.883 20 Tesla Model Y 16.845

Vier modellen VW in top 10 China

Hoewel we regelmatig berichten over afnemende Chinese belangstelling voor Europese automerken, staan er wel vier modellen van Volkswagen in de top 10. Al gaat het met name om modellen die samen met Chinese partners in China worden gebouwd. Twee daarvan kennen we niet in Europa: de Sagitar (vijfde plaats) en de Lavida (plaats 8). Op plek 9 en 10 komen we wel vertrouwde namen tegen: de Tiguan L en de Passat. Voor de volledigheid: de Chinese Tiguan L heeft het formaat van de Tayron.

BYD niet in top 10

Nissan is een ander bekend merk in de top 10. Met de Sylphy weet het merk in januari 2026 een zesde plaats te halen. BYD, misschien wel het meest bekende Chinese automerk, staat in eigen land helemaal niet in de top 10 en zelfs niet in de top 20 … Ook merken als Omoda, Jaecoo en MG zoek je tevergeefs.

Opvallend is de positie van de Tesla Model Y. Dit model stond regelmatig bovenaan in de Chinese verkooplijsten, maar moet nu genoegen nemen met de 20e plek. Net als in Nederland, tekenen we aan dat de verkoopcijfers van januari nog niet veel hoeven zeggen over de rest van 2026.