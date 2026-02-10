Autoverkopen Duitsland januari 2026: Chinese opmars lijkt enorm, maar valt tegen

Nieuws

Kijk je naar de groeipercentages, dan lijkt het of merken als BYD, Leapmotor en Xpeng Duitsland veroveren. Maar in absolute aantallen valt het aantal Chinese auto's vies tegen.

De autoverkopen in Duitsland zijn dit jaar nog niet denderend. Met 193.981 registraties kwam het totaal 6,6 procent lager uit dan een jaar eerder. De verkoop aan particulieren daalde met 14,4 procent, het zakelijke segment groeide juist met 2,1 procent. Vooral benzine- en dieselmotoren verkopen slechter, EV's zitten nog in de lift.

Skoda verkoopt beter dan Audi en BMW

De cijfers zijn dus matig, maar bij Stellantis kon het confettikanon weer eens uit de mottenballen. Onder de Duitse merken was Opel in januari 2026 de sterkste stijger, met een plus van 27,4 procent en een marktaandeel van 4,6 procent.

Volkswagen (-17,5%), Ford (-11,1%), Mercedes (-6,5%), Smart (-4,9%) en Audi (-4,0%) zagen de registraties teruglopen. Al blijft Volkswagen met een marktaandeel van 19,7 procent oppermachtig. Bijna een op de vijf gekentekende Duitse auto’s is dus een Volkswagen.

Skoda verkoopt zo goed dat het na Volkswagen inmiddels op de tweede plek staat. Het Tsjechische merk blijft BMW, Mercedes en Audi voor. Stellantis kan, als de confettiresten zijn opgeruimd, nagenieten met een goed glas wijn. Op plek 10 zien we verrassend genoeg Fiat staan. Het marktaandeel van dit Stellantis-merk steeg met liefst 87,2 procent.

Verkopen Toyota dalen

Toyota beleefde in Duitsland een slechte maand, met een verkoopdaling van 33,8 procent (3595 registraties). Verder liepen de Duitsers met grote boog om Dacia (-45,2), Volvo (-26,3) en Kia (-21,0) heen.

Verkopen Chinese merken Duitsland

Ook in Duitsland worden de Chinese merken met grote belangstelling gevolgd. Kijk je puur naar de groeipercentages, dan doen ze het voortreffelijk. Het aantal geregistreerde BYD’s steeg bijvoorbeeld met 1018 procent. Maar in absolute aantallen stelt het merk weinig voor: 2629 registraties. Daarmee valt het merk buiten de top 20.

Ook de groeicijfers van Leapmotor zijn verpletterend: 344,5 procent. Maar dat komt neer op maar 689 registraties. Lynk & Co is zelfs de allergrootste stijger: het aantal gekentekende modellen steeg met 1175 procent. Edoch, dat levert een totaal op van welgeteld 51 auto’s. Polestar en Xpeng groeien ook hard, maar deze merken staan op plek 31 respectievelijk 35 in de Duitse top 40.

Ranglijst nieuwverkopen Duitsland – januari 2026