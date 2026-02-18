Parkeerdeukje van 3000 euro? Waarom autoreparaties onbetaalbaar worden

Nieuws

Een kapotte koplamp of een barst in je ruit: vroeger loste je dat op met een paar honderd euro. Tegenwoordig trek je wit weg bij het zien van de offerte. Uit nieuw onderzoek van de ADAC - de Duitse ANWB - blijkt dat moderne auto’s veranderen in rijdende spaarpotten voor de garage. Wij duiken in de cijfers: waarom kost een 'kleinigheidje' tegenwoordig een klein vermogen?

Het is de nachtmerrie van elke automobilist: je komt terug bij je auto en ziet een kras op de bumper of een barst in de koplamp. "Vervelend," denk je nog, "maar daar ben ik voor verzekerd." Dat klopt, maar diezelfde verzekering is de afgelopen vijf jaar met bijna 60 procent gestegen, zo meldde Independer. De reden? De techniek onder de motorkap – en in de bumper – is simpelweg te duur geworden om te repareren. Die kan alleen maar worden vervangen.

Lampje stuk? Weg spaargeld

De tijd dat een monteur een lampje verving of een deukje uitklopte, ligt ver achter ons. Fabrikanten bouwen auto’s tegenwoordig modulair. Dat klinkt efficiënt, maar voor de niet allrisk verzekerde consument kan het een financiële aderlating betekenen. Is er één LED-segment in je hightech koplamp defect? Zeg die dure wintersport alvast maar af: dan moet de hele unit vervangen worden.

Let op: de bedragen hieronder betreft Duitse prijzen, Nederlandse prijzen kunnen afwijken

Neem de BMW 330e. Een flinke tik tegen de neus betekent vaak dat de koplamp vervangen moet worden. Beschikt jouw BMW over Laserlight? Houd je hart dan vast: één unit kost bruto ruim 3.300 euro. Tel daar een nieuwe bumper en wat spuitwerk bij op, en je tikt de 8.000 euro aan. Dat is geen reparatie meer, dat is een serieuze investering. Sommige fabrikanten verbieden zelfs het overspuiten van bumpers, omdat de laklaag de radarsensoren erachter zou storen.

Camera’s maken de ruit goud waard

Zelfs het vervangen van een voorruit is hogere wiskunde geworden. Achter die ruit schuilen namelijk de 'ogen' van je auto: camera’s voor de rijstrookassistent en de noodrem. Bij een Audi A3 of Volkswagen Golf ben je alleen al voor het kalibreren van die systemen zo’n 825 euro kwijt, bovenop de kosten van het glas en de montage.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990. Ontdek 'm nu

De absurde cijfers op een rij

De ADAC vergeleek de reparatiekosten van verschillende modellen bij drie identieke schadescenario's. De resultaten zijn schokkend:

Model Kosten voorruit Kosten voorzijde Kosten achterzijde Audi A3 € 1.693,90 € 5.350,36 € 3.661,19 BMW 330e € 1.618,96 € 7.828,72 € 4.990,79 BYD Atto 3 € 1.242,92 € 4.177,23 € 3.373,03 Citroën Berlingo € 1.266,84 € 4.825,08 € 3.526,86 Dacia Sandero € 1.311,54 € 3.514,91 € 2.113,23 Fiat 500 € 1.153,37 € 3.087,82 € 2.548,48 Ford Focus € 2.215,62 € 4.450,39 € 2.697,33 Hyundai Tucson € 1.978,70 € 4.911,34 € 3.904,22 Kia Sportage € 1.855,78 € 3.859,31 € 3.002,54 Mercedes C200 € 1.926,71 € 5.902,40 € 4.023,33 MG MG4 € 955,44 € 3.568,03 € 3.310,37 Nissan Qashqai € 2.133,06 € 3.488,27 € 4.466,40 Opel Corsa € 1.385,39 € 5.070,44 € 3.262,36 Renault Clio € 1.707,66 € 4.577,82 € 3.063,55 Škoda Fabia € 1.871,89 € 4.853,32 € 3.767,00 Suzuki Swace € 2.125,59 € 5.392,97 € 4.752,60 Tesla Model Y € 2.182,55 € 4.619,38 € 2.801,25 Toyota Corolla € 1.897,67 € 5.096,70 € 5.149,96 Volvo XC60 € 1.832,05 € 5.923,49 € 3.964,51 VW Golf € 2.473,99 € 5.311,81 € 4.952,52

Opvallend detail: de Suzuki Swace en Toyota Corolla rollen uit dezelfde fabriek, maar de onderdelen van Suzuki zijn aanzienlijk duurder. Het loont dus om over de schutting bij de buren te kijken als je een technisch identieke auto rijdt.

Economisch total loss

Het grootste gevaar van deze prijsstijgingen? Het zogenaamde 'economisch total loss'. Bij een auto van acht of negen jaar oud is de dagwaarde soms lager dan de kosten van een nieuwe set koplampen en een bumper. Zo belanden technisch prima auto's op de schroothoop omdat de onderdelenprijzen de pan uit rijzen.

De oplossing?

De ADAC is duidelijk: fabrikanten moeten stoppen met 'prestige-techniek'. Denk aan elektrisch uitklapbare deurgrepen of camera's in plaats van spiegels. Het ziet er leuk uit in de folder, maar voegt in de praktijk weinig toe, behalve een enorme rekening als het stukgaat.

Onze tip: Check bij schade altijd of je verzekering een vrije werkplaatskeuze heeft. En rijd je een oudere auto? Zoek dan naar een specialist die elektronische componenten kan repareren in plaats van alleen maar vervangen. Dat scheelt vaak meer dan de helft.