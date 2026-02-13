Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we weer een stap dichterbij een mooie Estate van Volvo zijn, maar de laadkosten per gemeente wel heel erg uiteenlopen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Mooie stationwagon

Er zijn weinig auto's met zoveel klasse als een fraaie stationwagon van Volvo. Even leken de Zweden er echter geen heil meer in te zien, maar door dit bemoedigende bericht van een Volvo-topman lijkt een nieuwe variant er tóch weer in te zitten.

+ Top – Stille aanbieding van Fiat

Veel mensen willen toch wel minimaal een actieradius van 400 kilometer als ze een nieuwe EV aanschaffen. De goedkoopste van dit moment die aan die eis voldoet vind je bij Fiat.

+ Top – Of liever 700 km?

Al is 700 kilometer in je achterzak nog prettiger. En ook dat hoeft niet peperduur te zijn. Deze lijst toont de 10 goedkoopste EV's met zo'n range.

- Flop – Enorm verschil per gemeente

Toch moet je vroeg of laat laden, maar dat kun je maar beter in de juiste gemeente doen. Het prijsverschil per gemeente kan namelijk enorm oplopen ...

- Flop – Van lelijk, naar mooi, terug naar lelijk

Een van de lelijkste Mercedessen ooit gebouwd? Dat is (in mijn opinie) de originele A-Klasse. Na een aantal generaties is de kleinste Mercedes eindelijk uitgegroeid tot een mooie vlinder, maar nu wil het merk uit Stuttgart weer terug naar het oude recept. Waarom in godsnaam?

- Flop – Voorsprong van China

800 volt is tot nu toe altijd voorbehouden aan de dure EV's. Maar nu leggen de Chinezen de architectuur doodleuk in een middenklasser die moet concurreren met de Elroq en de EV3.