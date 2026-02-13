Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we weer een stap dichterbij een mooie Estate van Volvo zijn, maar de laadkosten per gemeente wel heel erg uiteenlopen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

+ Top – Mooie stationwagon

Er zijn weinig auto's met zoveel klasse als een fraaie stationwagon van Volvo. Even leken de Zweden er echter geen heil meer in te zien, maar door dit bemoedigende bericht van een Volvo-topman lijkt een nieuwe variant er tóch weer in te zitten. 

Lees ook De Volvo Estate is niet dood, hij leeft: SPA3-platform maakt weg vrij voor elektrische V60 De Volvo Estate is niet dood, hij leeft: weg is vrij voor nieuwe V60
Laatste kans
Private lease nu de Toyota Aygo X
Private lease nu de Toyota Aygo X

Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease.

Ontdek ‘m nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

+ Top – Stille aanbieding van Fiat

Veel mensen willen toch wel minimaal een actieradius van 400 kilometer als ze een nieuwe EV aanschaffen. De goedkoopste van dit moment die aan die eis voldoet vind je bij Fiat.

Lees ook Fiat introduceert stilletjes de goedkoopste EV met 400 kilometer rijbereik Fiat introduceert stilletjes de goedkoopste EV met 400 kilometer rijbereik
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

+ Top – Of liever 700 km?

Al is 700 kilometer in je achterzak nog prettiger. En ook dat hoeft niet peperduur te zijn. Deze lijst toont de 10 goedkoopste EV's met zo'n range.

Lees ook Dit zijn de 10 goedkoopste EV’s met minimaal 700 kilometer actieradius
Laatste kans
Private lease nu de Toyota Aygo X
Private lease nu de Toyota Aygo X

Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease.

Ontdek ‘m nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

- Flop – Enorm verschil per gemeente

Toch moet je vroeg of laat laden, maar dat kun je maar beter in de juiste gemeente doen. Het prijsverschil per gemeente kan namelijk enorm oplopen ...

Lees ook EV-rijders zijn de klos in deze 10 gemeenten: op benzine rijden is goedkoper EV-rijders zijn de klos in deze 10 gemeenten: benzine is goedkoper
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

- Flop – Van lelijk, naar mooi, terug naar lelijk

Een van de lelijkste Mercedessen ooit gebouwd? Dat is (in mijn opinie) de originele A-Klasse. Na een aantal generaties is de kleinste Mercedes eindelijk uitgegroeid tot een mooie vlinder, maar nu wil het merk uit Stuttgart weer terug naar het oude recept. Waarom in godsnaam?

Lees ook De goedkoopste Mercedes ondergaat binnenkort transformatie (en keert terug naar zijn roots) De goedkoopste Mercedes ondergaat binnenkort transformatie (en keert terug naar zijn roots)
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2026)

- Flop – Voorsprong van China

800 volt is tot nu toe altijd voorbehouden aan de dure EV's. Maar nu leggen de Chinezen de architectuur doodleuk in een middenklasser die moet concurreren met de Elroq en de EV3. 

Lees ook De nieuwe BYD Atto 3 laat zien hoe mijlenver China voor ligt op de rest De nieuwe BYD Atto 3 laat zien hoe mijlenver China voor ligt op de rest
Laatste kans
Private lease nu de Toyota Aygo X
Private lease nu de Toyota Aygo X

Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease.

Ontdek ‘m nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Meesterlijk!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact