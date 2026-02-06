Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 6 (2026)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin China jouw vingers wil redden, maar Nederland wereldwijd een van de duurste landen om te tanken blijkt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – China wil vingers redden

China komt vaak negatief in het autonieuws, maar het mag ook wel eens gezegd worden als ze iets goed doen. Zoals deze maatregel waarmee ze een levensgevaarlijk probleem van moderne auto's willen oplossen.

+ Top – EV's maken lucht schoon

Of elektrische auto’s écht beter zijn voor het milieu is voer voor verhitte discussies, maar dit onderzoek bewijst in ieder geval wel een duidelijk voordeel van EV's.

+ Top – Verfrissend

Audi wilde met een nieuwe modelnamenstrategie duidelijkheid creëren, maar zorgde in plaats daarvan alleen maar voor verwarring. Dat erkennen de Duitsers nu, en daarom hebben ze dit direct weer teruggedraaid. Wat mij betreft lekker verfrissend dat een merk zo nuchter en eerlijk de hand in eigen boezem steekt.

- Flop – Nederland is peperduur

We wisten natuurlijk allemaal al dat het heel duur is om te tanken in Nederland. Maar het op twee na duurste land ter wereld? Holy moly ...

- Flop – 19 auto's vallen door de mand

Betrouwbaarheid is voor veel occasionkopers de belangrijkste eigenschap van een auto. Dan wil je natuurlijk geen auto die daar een dikke onvoldoende voor krijgt, zoals de 19 auto’s hieronder.

- Flop – Toch geen Snoek

We klapperden met onze oren, vorig jaar op Het Salon in Brussel. Uit het niets kondigde Thierry Métroz het retromodel aan. Nu blijkt hij ons echter blij te hebben gemaakt met een dode mus ...