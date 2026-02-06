Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 6 (2026)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin China jouw vingers wil redden, maar Nederland wereldwijd een van de duurste landen om te tanken blijkt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 6 (2026)

+ Top – China wil vingers redden

China komt vaak negatief in het autonieuws, maar het mag ook wel eens gezegd worden als ze iets goed doen. Zoals deze maatregel waarmee ze een levensgevaarlijk probleem van moderne auto's willen oplossen.

Lees ook China maakt einde aan een van de grootste auto-ergernissen China fluit auto-ontwerpers terug en dat is goed nieuws voor je vingers
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 6 (2026)

+ Top – EV's maken lucht schoon

Of elektrische auto’s écht beter zijn voor het milieu is voer voor verhitte discussies, maar dit onderzoek bewijst in ieder geval wel een duidelijk voordeel van EV's.

Lees ook Onderzoek toont aan: de lucht wordt echt schoner van elektrische auto’s Het is bewezen: de lucht wordt echt schoner van elektrische auto’s
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 6 (2026)

+ Top – Verfrissend

Audi wilde met een nieuwe modelnamenstrategie duidelijkheid creëren, maar zorgde in plaats daarvan alleen maar voor verwarring. Dat erkennen de Duitsers nu, en daarom hebben ze dit direct weer teruggedraaid. Wat mij betreft lekker verfrissend dat een merk zo nuchter en eerlijk de hand in eigen boezem steekt. 

Lees ook Audi bekent grote fout: dit hadden we nooit moeten veranderen Audi erkent misser: 'dit hadden we nooit moeten veranderen'
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 6 (2026)

- Flop – Nederland is peperduur

We wisten natuurlijk allemaal al dat het heel duur is om te tanken in Nederland. Maar het op twee na duurste land ter wereld? Holy moly ...

Lees ook Peperduur tanken: Nederland behoort tot de top 3 duurste landen ter wereld voor benzine Peperduur tanken: Nederland behoort tot 3 duurste benzinelanden ter wereld
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 6 (2026)

- Flop – 19 auto's vallen door de mand

Betrouwbaarheid is voor veel occasionkopers de belangrijkste eigenschap van een auto. Dan wil je natuurlijk geen auto die daar een dikke onvoldoende voor krijgt, zoals de 19 auto’s hieronder.

Lees ook 19 onbetrouwbare auto's krijgen dikke onvoldoendes van Consumentenbond 19 onbetrouwbare auto's krijgen dikke onvoldoendes van Consumentenbond
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 6 (2026)

- Flop – Toch geen Snoek

We klapperden met onze oren, vorig jaar op Het Salon in Brussel. Uit het niets kondigde Thierry Métroz het retromodel aan. Nu blijkt hij ons echter blij te hebben gemaakt met een dode mus ...

Lees ook Ultiem Frans retromodel gaat tóch niet in productie Ultiem Frans retromodel gaat ondanks hoge verwachtingen tóch niet in productie
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

