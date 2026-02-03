Peperduur tanken: Nederland behoort tot 3 duurste benzinelanden ter wereld

Nieuws

Nederland hoort bij de absolute wereldtop als het gaat om dure benzine. Met een literprijs van 2,03 euro betalen automobilisten in ons land bijna twee keer zoveel als het wereldgemiddelde van 1,09 euro.

Volgens de meest recente cijfers van Global Petrol Prices taat Nederland wereldwijd op de derde plaats. Alleen Hongkong, met 3,11 euro per liter, en Malawi, met 2,38 euro, zijn nog duurder. Daarmee is Nederland het duurste benzineland van Europa – en het verschil met de rest van het continent is flink.

In Hongkong liggen de prijzen uitzonderlijk hoog: met 3,11 euro per liter betaalt de automobilist daar veruit het meest ter wereld. De overheid probeert met zulke hoge brandstofprijzen het autogebruik op het dichtbevolkte eilandengebied actief te ontmoedigen.

Op de tweede plek staat het Afrikaanse Malawi, waar de prijs op 2,38 euro per liter uitkomt. Daar stegen de brandstofkosten onlangs fors door tekorten en overheidsingrijpen op de oliemarkt.

Benzineprijzen wereldwijd

Positie Land Benzineprijs (€) 1 Hongkong 3,113 2 Malawi 2,375 3 Nederland 2,026 4 Denemarken 1,949 5 Israël 1,898 6 Liechtenstein 1,865 7 Zwitserland 1,816 8 Singapore 1,804 9 Finland 1,800 10 Albanië 1,778 11 Noorwegen 1,741 12 Duitsland 1,735 27 België 1,494 34 Luxemburg 1,433

Buurlanden veel goedkoper

Nederland volgt dus op de derde plek wereldwijd. En je hoeft niet ver het land uit om veel goedkoper uit te zijn. Wie meteen over de grens tankt, merkt het meteen aan de portemonnee. In België kost een liter benzine 1,49 euro, in Duitsland 1,74 euro en in Luxemburg 1,43 euro. Zelfs Noorwegen, dat vaak tot de dure landen wordt gerekend, blijft ver onder het Nederlandse niveau met 1,74 euro per liter.

Het wereldgemiddelde

Wereldwijd ligt de gemiddelde benzineprijs op 1,09 euro per liter. Dat gemiddelde blijft laag doordat olieproducerende landen hun brandstof zwaar subsidiëren – automobilisten betalen daar vaak niet meer dan een paar dubbeltjes per liter.



De goedkoopste landen

Onder aan de lijst staan Libië, Iran en Venezuela. In Libië kost een liter benzine nog geen twee eurocent – een verschil van ruim twee euro met Nederland. Deze landen produceren zelf veel olie en houden de brandstofprijzen voor de eigen bevolking kunstmatig laag.

Waarom Nederland zo duur is

De hoge pompprijzen in Nederland komen niet door de olieprijs, maar door belastingen. Meer dan de helft van wat je aan de pomp betaalt, bestaat uit accijns en btw. Daardoor blijft Nederland, ook bij dalende olieprijzen, een van de duurste landen ter wereld om te tanken.

De komende jaren stijgen de Nederlandse brandstofprijzen waarschijnlijk verder. Dat komt vooral door nieuwe milieumaatregelen. Zo wordt het verplicht om benzine en diesel te mengen met een steeds hoger percentage biobrandstof. Dat is beter voor het milieu, maar de productie van biobrandstof is duurder, waardoor ook de pompprijs stijgt.

Vanaf 2028 komt daar nog Europese regelgeving bij. Brandstofleveranciers moeten dan de uitstoot van hun producten compenseren, wat extra kosten met zich meebrengt. Die kosten worden uiteindelijk in de benzineprijs doorberekend.

Volgens experts kan de literprijs daardoor richting 2,50 euro gaan in 2030.