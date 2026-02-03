Peperduur tanken: Nederland behoort tot 3 duurste benzinelanden ter wereld

Peperduur tanken: Nederland behoort tot de top 3 duurste landen ter wereld voor benzine

Nederland hoort bij de absolute wereldtop als het gaat om dure benzine. Met een literprijs van 2,03 euro betalen automobilisten in ons land bijna twee keer zoveel als het wereldgemiddelde van 1,09 euro.

Volgens de meest recente cijfers van Global Petrol Prices taat Nederland wereldwijd op de derde plaats. Alleen Hongkong, met 3,11 euro per liter, en Malawi, met 2,38 euro, zijn nog duurder. Daarmee is Nederland het duurste benzineland van Europa – en het verschil met de rest van het continent is flink.

In Hongkong liggen de prijzen uitzonderlijk hoog: met 3,11 euro per liter betaalt de automobilist daar veruit het meest ter wereld. De overheid probeert met zulke hoge brandstofprijzen het autogebruik op het dichtbevolkte eilandengebied actief te ontmoedigen.

Op de tweede plek staat het Afrikaanse Malawi, waar de prijs op 2,38 euro per liter uitkomt. Daar stegen de brandstofkosten onlangs fors door tekorten en overheidsingrijpen op de oliemarkt.

Tip
De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride
De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km.

Ontdek 'm nu

Benzineprijzen wereldwijd

Positie Land Benzineprijs (€)
1Hongkong3,113
2Malawi2,375
3Nederland2,026
4Denemarken1,949
5Israël1,898
6Liechtenstein1,865
7Zwitserland1,816
8Singapore1,804
9Finland1,800
10Albanië1,778
11Noorwegen1,741
12Duitsland1,735
27België1,494
34Luxemburg1,433

Buurlanden veel goedkoper

Nederland volgt dus op de derde plek wereldwijd. En je hoeft niet ver het land uit om veel goedkoper uit te zijn. Wie meteen over de grens tankt, merkt het meteen aan de portemonnee. In België kost een liter benzine 1,49 euro, in Duitsland 1,74 euro en in Luxemburg 1,43 euro. Zelfs Noorwegen, dat vaak tot de dure landen wordt gerekend, blijft ver onder het Nederlandse niveau met 1,74 euro per liter.

Tanken is duur, maar onze nieuwsbrief niet. Die is namelijk gratis en wordt wekelijks verstuurd. Schrijf je nu in!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Het wereldgemiddelde

Wereldwijd ligt de gemiddelde benzineprijs op 1,09 euro per liter. Dat gemiddelde blijft laag doordat olieproducerende landen hun brandstof zwaar subsidiëren – automobilisten betalen daar vaak niet meer dan een paar dubbeltjes per liter.

De goedkoopste landen

Onder aan de lijst staan Libië, Iran en Venezuela. In Libië kost een liter benzine nog geen twee eurocent – een verschil van ruim twee euro met Nederland. Deze landen produceren zelf veel olie en houden de brandstofprijzen voor de eigen bevolking kunstmatig laag.

Peperduur tanken: Nederland behoort tot de top 3 duurste landen ter wereld voor benzine
Peperduur tanken: Nederland behoort tot de top 3 duurste landen ter wereld voor benzine

Waarom Nederland zo duur is

De hoge pompprijzen in Nederland komen niet door de olieprijs, maar door belastingen. Meer dan de helft van wat je aan de pomp betaalt, bestaat uit accijns en btw. Daardoor blijft Nederland, ook bij dalende olieprijzen, een van de duurste landen ter wereld om te tanken.

De komende jaren stijgen de Nederlandse brandstofprijzen waarschijnlijk verder. Dat komt vooral door nieuwe milieumaatregelen. Zo wordt het verplicht om benzine en diesel te mengen met een steeds hoger percentage biobrandstof. Dat is beter voor het milieu, maar de productie van biobrandstof is duurder, waardoor ook de pompprijs stijgt.

Vanaf 2028 komt daar nog Europese regelgeving bij. Brandstofleveranciers moeten dan de uitstoot van hun producten compenseren, wat extra kosten met zich meebrengt. Die kosten worden uiteindelijk in de benzineprijs doorberekend.

Volgens experts kan de literprijs daardoor richting 2,50 euro gaan in 2030.

Lees ook BMW kan V8-motoren blijven leveren, mits iedereen 41 pk inlevert BMW kan V8-motoren blijven leveren, mits iedereen 41 pk inlevert

Tip
De volledig elektrische Elroq
De volledig elektrische Elroq

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990.

Ontdek 'm nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Meesterlijk!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact