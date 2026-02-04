Het is bewezen: de lucht wordt echt schoner van elektrische auto’s

Nieuws

Of elektrische auto’s écht beter zijn voor het milieu is voer voor verhitte discussies, maar één ding staat nu wetenschappelijk vast: in steden zorgen elektrische auto’s aantoonbaar voor een betere luchtkwaliteit.



Dat blijkt uit een studie in The Lancet Planetary Health. Daaruit komt naar voren dat de luchtkwaliteit in Californië tussen 2019 en 2023 merkbaar is verbeterd, mede dankzij de groei van elektrische auto’s en plug-in hybrides in woonwijken. De onderzoekers gebruikten satellietgegevens om de concentratie stikstofdioxide te meten: een schadelijk gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Minder uitstoot, schonere wijken

De resultaten zijn opvallend concreet. Voor elke 200 extra zogeheten zero-emission vehicles (volledig elektrische auto’s en plug-in hybrides) daalde de hoeveelheid stikstofdioxide in een wijk gemiddeld met 1,1 procent. In een doorsnee wijk kwamen er in de onderzoeksperiode 272 van deze voertuigen bij. Tegelijkertijd groeide het aandeel elektrische auto’s in Californië van 2 naar 5 procent van het totale wagenpark.

Gezondheid direct geraakt

Stikstofdioxide is een giftig gas. Het kan astma-aanvallen veroorzaken, bronchitis verergeren en het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Dat juist deze vorm van luchtvervuiling afneemt, noemen de onderzoekers belangrijk, vooral in dichtbevolkte stedelijke gebieden waar uitlaatgassen zich op straatniveau ophopen.

Resultaten zorgvuldig gecontroleerd

Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten te waarborgen, sloten de onderzoekers het coronajaar 2020 volledig uit. Zo speelde de tijdelijke afname van het verkeer geen rol. Daarnaast bleek dat wijken waar juist meer auto’s met verbrandingsmotor werden geregistreerd, te maken kregen met hogere vervuiling. De satellietmetingen werden bovendien bevestigd met data van meetstations op de grond.