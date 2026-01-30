Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 5 (2026)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Toyota zijn vertrouwen in EV's uitspreekt, maar een motoraanpassing bij BMW een teken aan de wand is. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Toyota gaat eindelijk voor elektrisch

Toyota is tot nu toe relatief conservatief geweest op het gebied van elektrische auto’s. Maar met het vertrouwen dat het merk nu in EV’s uitspreekt, lijken de Japanners alsnog om te zijn.

+ Top – Betrouwbaarder dan verwacht

Dat Lexus, Toyota, Suzuki en Subaru tot de betrouwbaarste merken behoren, zal niemand verbazen. De twee andere merken die de vijfde plek delen, doen dat mogelijk wel.

+ Top – BMW iX3 verkoopt als warme broodjes

Toen we voor het eerst met de BMW iX3 reden, waren we enorm onder de indruk. Maar veel mensen hebben die proefrit schijnbaar niet eens nodig: zelfs zonder 'm te testen gaan exemplaren van de nieuwe SUV als warme broodjes over de toonbank.

- Flop – Teken aan de wand

BMW mag van de EU zijn V8 blijven verkopen, maar dan moet-ie wel schoner worden. Om die reden leveren de M5 en XM 41 pk in. Dat lijkt mede omdat de elektromotor het krachtsverlies compenseert niet heel spannend, maar toch is het wel degelijk een teken aan de wand: we gaan steeds minder bulderende grote verbrandingsmotoren zien. En dat doet pijn voor de autoliefhebber.

- Flop – Moeite in de winter

Auto's hebben het moeilijker in winterse omstandigheden, daar zijn EV's zeker geen uitzondering op. Maar sommige elektrische auto's leveren meer in dan anderen, zo blijkt uit deze uitgebreide test van onze Duitse vrienden bij de ADAC.

- Flop – Van autoproducent naar techbedrijf

Nu kent iedereen Tesla nog vooral van de auto's, maar het gaat naar alle waarschijnlijkheid niet lang meer duren voordat daar verandering in komt. De Amerikanen willen zich ontwikkelen tot een techbedrijf en nemen alvast de eerste grote stap: de helft van hun modellengamma schrappen.