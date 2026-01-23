Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 4 (2026)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de nieuwe Volvo EX60 indruk maakt, maar er weer een betaalbare auto op benzine sneuvelt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – EX60 maakt indruk

We waren deze week bij de onthulling van de nieuwe Volvo EX60 in Stockholm. En daar maakte de nieuwste SUV van de Zweden direct op meerdere vlakken indruk.

+ Top – Lamborghni op dreef

Lamborghini is niet bepaald een volumemerk, maar toch weten de Italianen nu al jaren keer op keer indrukwekkende groeiresultaten te boeken. 2025 was wat dat betreft geen uitzondering.

+ Top – ID.3 weer aangepakt

Volkswagen sloeg een beetje een modderfiguur met de introductie van de ID.3 in 2020. Onder andere het materiaalgebruik en de ongebruiksvriendelijke bediening waren grote kritiekpunten. In 2023 werd het model al bijgepunt, nu moet een tweede facelift echt alle problemen oplossen.

- Flop – Steeds minder stadsauto's

Niet zo lang geleden was de keuze reuze in het welbekende A-segment, oftewel de stadsauto's. De opties slinken echter met het jaar: ook dit bekende model werd deze week geschrapt van de prijslijst.

- Flop – Dure autoverzekering

Alles wordt duurder, ook jouw autoverzekering is daarbij geen uitzondering. Maar we schrokken ons een hoedje toen we zagen hoeveel duurder de verzekering in vier jaar tijd is geworden.

- Flop – Nog langer wachten

De nieuwe EV's die Mazda op dit moment op de markt brengt komen van hun Chinese partner Deepal, maar volgend jaar zouden de Japanners met een eigen EV-platform komen. Dat lijkt voorlopig echter niet te gaan gebeuren ...