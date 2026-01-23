Schrik niet: zoveel meer betaalde jij de afgelopen vier jaar voor je autoverzekering

Nieuws

In vier jaar tijd steeg de premie voor je autoverzekering gemiddeld met 30 procent, volgens Independer. Maar je kunt twee dingen doen om je premie te verlagen.

Voordat je gaat klagen dat de verzekeraars allemaal oplichters zijn en dat je naar Paraguay overweegt te emigreren: er is een verklaring voor de stijging. Nieuwe auto’s worden steeds technischer. “De onderdelen, vooral die in elektrische- en hybride voertuigen, zijn daardoor kostbaarder om te vervangen in geval van schade dan bijvoorbeeld vijf jaar terug”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer.

“Daarnaast werden zowel arbeid als staal, chips en metalen voor de batterijen van auto's de afgelopen jaren fors duurder door tekorten. Samen zorgt dat voor een forse stijging van de premies.”

In Zuid-Holland betaal je je blauw aan je autoverzekering

In de drie noordelijke provincies schrik je het minst als je de premie berekent. Inwoners van Friesland betalen gemiddeld het minst met een jaarpremie van nog geen 1060 euro. Daarmee houden ze gemiddeld exact vier euro meer in hun zak dan in Drenthe. Daar bedraagt de gemiddelde premie 1064 euro. Groningen maakt de top drie van goedkoopste provincies compleet met een bedrag van ruim 1100 euro per jaar.

Wie in Zuid-Holland woont, kan alleen maar dromen van dergelijke bedragen. Daar tik je jaarlijks 1540 af. Ruim 45 procent meer dan in Friesland! Al hangt het er maar net vanaf in welke stad of dorp je woont, en zelfs in welke wijk. “Verzekeraars bekijken per regio hoe vaak auto-inbraken voorkomen en baseren daar deels hun premies op. Wie verhuist van een gebied met veel auto-inbraken naar een plek waar dit nauwelijks gebeurt, kan daardoor fors minder gaan betalen”, verklaart Michel Ypma van Independer.

Zo kwam het onderzoek tot stand

Independer keek naar de tien autoverzekeringen met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit op de website. Hierbij werden WA, WA+ en all risk in de periode tussen januari 2022 en januari 2026 met elkaar vergeleken. Het gemiddelde jaarbedrag van de autoverzekering was vier jaar geleden 1040 euro. Nu is dat 300 euro meer.

Wat Independer niet deed, is kijken naar de inflatie. Maar dan nog is de premiestijging enorm. Als we de CBS-cijfers erop loslaten, zijn de prijzen van goederen en diensten ruim 20 procentpunt minder gestegen dan de gemiddelde autoverzekeringspremie tussen januari 2022 en januari 2026. Kortom: de verzekeringspremies zijn veel sterker gestegen dan de gemiddelde prijsstijging in de economie.

Zo verlaag je de premie van je autoverzekering

Michel Ypma heeft twee tips voor mensen die hun premiebedrag te hoog vinden: