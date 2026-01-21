Nieuws

Volkswagen werkt aan een tweede, ingrijpende facelift voor de ID.3, die in het voorjaar van 2026 op de markt verschijnt. Deze update moet de elektrische hatchback niet alleen klaarmaken voor de tweede helft van zijn levenscyclus, maar hem ook nadrukkelijker laten aansluiten bij de nieuwe merkstrategie van Volkswagen: een terugkeer naar meer traditionele VW-waarden. Dat heeft duidelijke gevolgen voor design, techniek én naamgeving.

De ID.3 kreeg begin 2023 al een opfrisbeurt, maar die richtte zich vooral op softwareverbeteringen en kleine cosmetische aanpassingen. Het faceliftmodel voor 2026 pakt het grondiger aan, met zichtbaardere designwijzigingen en technische verbeteringen aan de elektrische aandrijflijnen.

Een daling van de prijzen zou welkom zijn, maar de omvangrijke modelupdate wijst eerder op het tegenovergestelde. De huidige ID.3 staat in januari 2026 vanaf 29.990 euro als actiemodel met de kleinst leverbare accu in de configurator. Voor niet eens zo heel veel meer bereik (+45 km) moet je 8.000 euro extra betalen.

Aandrijflijnen: meer vermogen, meer bereik

Op dit moment biedt Volkswagen de ID.3 aan met vermogens tussen 125 kW (170 pk) in de Limited Edition-uitvoering en 240 kW (326 pk) in de GTX Limited Edition. Afhankelijk van de accugrootte (52 tot 79 kWh bruto) varieert de WLTP-actieradius van 384 tot 598 kilometer.

Met de facelift worden de elektrische aandrijflijnen krachtiger en efficiënter. Volkswagen zet daarbij in op een nieuwe generatie batterijcellen, die niet alleen een groter rijbereik moet opleveren, maar ook kortere laadtijden. Daarnaast staat een nieuwe instapversie met LFP-accu’s (lithium-ijzerfosfaat) op de planning.

GTI in plaats van GTX

Opvallend is dat Volkswagen afscheid lijkt te nemen van de ID.3 GTX. In plaats daarvan komt er een GTI-variant, geheel in lijn met de strategie om herkenbare, emotioneel geladen en historisch sterke modelnamen terug te brengen. Daarmee wil het merk de band met zijn sportieve erfgoed opnieuw versterken.

Exterieur: verwantschap met de VW ID. Polo

Het frontdesign van de vernieuwde ID.3 toont familiegelijkenis met de eveneens voor 2026 geplande VW ID. Polo. Spionagefoto’s van een zwaar gecamoufleerd testmodel, gespot tijdens wintertests in Scandinavië, geven nog weinig concrete details prijs.

Toch is de verwachting dat de voorkant minder anoniem wordt, met een grotere verbindingsstrip tussen de koplampen en markantere luchtinlaten. Aan de achterzijde zijn vooralsnog geen zichtbare wijzigingen te zien. Dat kan betekenen dat Volkswagen het huidige design behoudt, of dat het getoonde prototype simpelweg nog niet de definitieve aanpassingen heeft.

Interieur: hogere kwaliteit, terugkeer van knoppen

Hoewel we interieur van de facelift-ID.3 nog niet hebben gezien, staat vast dat ook hier belangrijke veranderingen volgen. Volkswagen wil inzetten op een hogere materiaal- en afwerkingskwaliteit, met een meer ‘huiselijke’ uitstraling. Daarnaast keren meer fysieke knoppen en draaiknoppen terug, ten koste van touchbediening – een duidelijke reactie op eerdere kritiek.

De 'volks' in Volkswagen

De belangrijkste boodschap is duidelijk: Volkswagen heeft geluisterd. Auto’s moeten weer duidelijk als Volkswagens aanvoelen en eruitzien, de bediening moet eenvoudiger en traditioneler, en modelnamen moeten herkenbare waarden uitdragen. Blijft één cruciale vraag openstaan: de prijs. Een merk dat “Volks” in zijn naam draagt, moet eigenlijk betaalbaarder worden – niet duurder. Of Volkswagen die belofte met de vernieuwde ID.3 ook echt waarmaakt, zal in 2026 blijken.