Deze elektrische auto is plotseling spotgoedkoop (rijden voor minder dan 250 euro)
Over het algemeen zijn elektrische auto's nog altijd duurder dan modellen met een verbrandingsmotor. Dat geldt ook voor private lease. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de Dacia Spring. Die rijd je via onze private lease vergelijker al vanaf 249 euro per maand!
De beste Spring-deal vind je bij Dacia
Over de Dacia Spring
De Dacia Spring is al vanaf 249 euro verkrijgbaar. Deze prijs is niet alleen voor een EV scherp, het maakt de Spring zelfs een van de goedkoopste auto uit onze private lease vergelijker. Tevens is het de goedkoopste EV. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. De auto is wel wat duurder geworden (dat heeft mede te maken met de wegenbelasting voor EV's), maar de Spring is in het nieuwe modeljaar dan ook flink verbeterd. Vooral de aandrijflijn is aangepakt: je hebt nu minimaal 70 in plaats van 45 pk, en kunt zelfs upgraden naar 100 pk.
Maar hoe is de auto zelf? Wij zetten de technische specificaties en de voor- en nadelen van de Dacia Spring voor je op een rijtje, zodat jij een goed geïnformeerde keuze kan maken.
Plus- en Minpunten
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Scherpe prijs, goedkoopste EV uit vergelijker
|- Kwaliteit interieur laat te wensen over
|+ Hoge instap en zit
|- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig
|+ Veel vlugger vanaf nieuwe modeljaar
|- Kleine actieradius
Benieuwd naar alle technische specificaties van de Dacia Spring? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.
Specificaties
|Uitvoeringen
|Electric 70
|Electric 100
|Vermogen
|70 pk
|100 pk
|Koppel
|137 Nm
|137 Nm
|0-100 km/u
|12,3 s
|9,6 s
|Accucapaciteit
|24,3 kWh
|24,3 kWh
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|12,4 kWh/100 km
|12,4 kWh/100 km
|WLTP-actieradius
|225 km
|225 km
|Laadvermogen AC
|7 kW
|7 kW
|Laadtijd AC (20 - 100%)
|3 u 20 min
|3 u 20 min
|Snellaadvermogen DC (optioneel)
|40 kW
|40 kW
|Snellaadtijd DC (20 - 80%)
|29 min
|29 min
Dacia Spring Essential
De standaarduitvoering van de Dacia Spring heet ‘Essential’. Op deze uitvoering vind je standaard zaken als:
- Cruise control
- Parkeersensoren achter
- LED-dagrijverlichting
- Halogeen koplampen
- Elektrisch bedienbare ruiten voor
- DAB+ Radio
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- 14 inch stalen velgen
- Vermoeidheidsdetectie
- Hill Start Assist
- ABS
- Lane keep assist
- 7 inch digitaal instrumentarium
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease wint aan populariteit onder mensen die zonder zorgen willen rijden en niet geconfronteerd willen worden met onverwachte kosten, zoals onderhoud of waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je een auto waarbij zaken zoals verzekering, wegenbelasting en onderhoud al geregeld zijn. Dit zorgt voor financiële voorspelbaarheid en maakt het een interessante optie voor wie waarde hecht aan zekerheid.
Dacia Spring private lease
De Dacia Spring is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 249,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Spring private lease prijzen.
Je vindt de Dacia Spring op onze private lease pagina. Is dit toch niet de auto die je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je meerdere betaalbare elektrische auto’s.
