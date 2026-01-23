Ook de komende jaren hoeven we weinig van Mazda te verwachten op EV-gebied

Nieuws

Als de wereld geen elektrische auto's wil, gaat Mazda ze ook niet zelf ontwikkelen. Op z'n vroegst in 2029 komt Mazda pas met een volledig in eigen huis bedachte EV; twee jaar later dan gepland.

Het verhaal over de matige verhouding tussen Mazda en EV’s is al vaak verteld. De MX-30 werd geprezen om zijn design, maar werd begin 2025 met stille trom uit de prijslijst gehaald. Hij deed zo’n beetje alles verkeerd, met zijn beperkte actieradius en relatief hoge prijs. Bovendien was-ie afgeleid van een benzineauto, de Mazda CX-30.

In 2025 deed Mazda een tweede poging met de elektrische Mazda 6e. Die is weliswaar bloedmooi, maar gebaseerd op een platform van het Chinese Changan en dus geen échte Mazda. Datzelfde geldt voor de Mazda CX-6e, de SUV-versie die begin 2026 in Brussel werd onthuld; precies een jaar na de 6e.

Dat de 6e geen echte Mazda is, merk je vooral aan pijnlijke missers in de bediening. De elektrische Mazda heeft geen knoppen op het dashboard. Alles moet via een touchscreen, tot de bediening van de ruitenwissers aan toe. En daarvoor wil je gewoon een hendel, klaar. Bovendien is de versie met groot batterijpakket (80 kWh) een extreem trage lader; het duurt 47 minuten voordat de batterij van 10 tot 80 procent is opgeladen.

Mazda heeft nog steeds geen EV-platform

Mazda is een van de weinige grote autofabrikanten die nog geen eigen platform heeft ontwikkeld voor elektrische auto’s. En dat gaat voorlopig ook niet gebeuren. Het was de bedoeling dat Mazda in 2027 eindelijk zou aanhaken, al had niemand een idee hoe het model op het nieuwe platform eruit zou zien.

Wel werden zwaar gecamoufleerde prototypes gespot van een gekrompen CX-90, een model dat niet in Nederland te koop is. Maar Mazda wilde geen snipper informatie prijsgeven over zijn EV-project, zodat zowel een Mazda in Twingo-formaat als een grote elektrische SUV tot de mogelijkheden behoorde.

Pas in 2029 'echte' elektrische Mazda

Omdat de vraag naar EV’s wereldwijd tegenvalt, stelt Mazda de lancering van zijn eigen EV-platform tot minstens 2029 uit. Vooral in de Verenigde Staten zit de elektrische auto in de hoek waar de klappen vallen. President Donald Trump schafte EV-subsidies vrijwel direct na zijn aantreden af. Bovendien kampt Mazda met verhoogde importtarieven.

Aanvankelijk wilde Mazda in 2030 35 tot 40 procent van de wereldwijde verkopen uit EV’s zou bestaan, maar die percentages gaan de Japanners niet halen. 25 procent wordt nu als maximum genoemd.

Mazda’s technische baas Ryuichi Umeshita vertelde eind 2025 nog vol vertrouwen aan Autocar dat hij al in een prototype van de elektrische Mazda had gereden. “Een echte ‘jinba ittai’-auto, waarin bestuurder en auto in perfecte harmonie samenwerken. De rijeigenschappen zijn uitstekend. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze EV’s echte Mazda’s zullen zijn.”

De komende drie jaar blijft het echter stil op dat gebied. Wel werkt Mazda aan een hybride motor, die volgend jaar waarschijnlijk een plek krijgt in de nieuwe CX-5. Die debuteert in het voorjaar van 2026 met een 2,5-liter mild hybrid benzinemotor die 141 pk levert.