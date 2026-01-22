Renault ging in 2025 als een speer, maar wat brengt 2026?

Nieuws

De merken van de Renault-groep (Renault, Dacia, Alpine) deden het in 2025 beter dan het jaar ervoor. Welke modellen kunnen we in 2026 verwachten, behalve de Renault Twingo?

Renault kijkt terug op een goed jaar. Op veel fronten noteerde het plussen. De wereldwijde verkoop steeg met 3,2 procent, in een markt die met 1,6 procent groeide. In Europa steeg de personenwagenverkoop van de drie merken zelfs met 5,9 procent; ruim het dubbele van de marktgroei van 2,3 procent.

Autoverkopen Renault, Dacia, Alpine

Renault Group 2.336.807 auto’s (+3,2% ten opzichte van 2024)

Renault 1.628.030 auto’s (+3,2% ten opzichte van 2024)

Dacia 697.408 auto’s (+3,1% ten opzichte van 2024)

Alpine 10.970 auto’s (+139,2% ten opzichte van 2024)

Nederland deelde in de feestvreugde; dankzij een groei in verkopen van meer dan 10 procent, staan de Fransen weer in de top 5 van 2025. Het lijkt slim dat Renault zijn kaarten verdeelt. Kleine elektrische auto’s krijgen een retrodesign, maar Renault blijft ook succesmodellen als de Clio en Captur leveren. En die lusten gewoon benzine. Zowel de Clio als de elektrische Renault 5 wist vorig jaar 5000 Nederlanders te verleiden.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, met een nog scherper design en fris interieur. Private Lease 'm nu al vanaf slechts € 299 p/m Ontdek 'm nu

Deze Renaults en Dacia’s komen in 2026

In 2025 bleef Renault maar met nieuwe modellen komen, 2026 lijkt iets rustiger te worden. De nieuwe Renault Clio is al leverbaar. Het belangrijkste nieuws komt in het voorjaar, dan staat de elektrische Renault Twingo bij de dealer.

De Twingo krijgt ook een Dacia-tegenhanger. Daarover is nog weinig bekend, wel weten we dat-ie ook in 2026 wordt gepresenteerd. Waarschijnlijk wordt-ie goedkoper dan de Twingo, we gokken op een prijs van 18.000 euro. De actieradius van de Twingo en de elektrische Dacia is 260 kilometer.

Er komt ook een tweede nieuwe Dacia-model, die als hybride en met ‘gewone’ verbrandingsmotor wordt geleverd. Dat wordt een auto in het C-segment, de Golf-klasse dus. De nieuwe A390 is het belangrijkste nieuws van Alpine.