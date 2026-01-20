Zo heeft Trumps claim op Groenland invloed op de Europese auto-industrie

De wens van Donald Trump om Groenland onder Amerikaanse controle te brengen zorgt niet alleen voor spanningen tussen Europa en de VS, maar kan ook invloed hebben op de Europese auto-industrie.

Trump heeft importtarieven van 10 procent ingevoerd op Europese goederen en dreigt die verder te verhogen als Europa niet meegaat in zijn plannen rond Groenland. De heffingen kunnen later oplopen tot 25 procent en zijn gericht op landen als Duitsland, Frankrijk, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Daarmee wordt handel expliciet ingezet om geopolitieke doelen af te dwingen.

Auto-industrie in de vuurlinie

Juist de auto-industrie is kwetsbaar, omdat Europese auto’s en onderdelen door hogere tarieven aanzienlijk duurder worden in de Verenigde Staten. Merken als BMW, Volkswagen en Mercedes-Benz dreigen concurrentiekracht te verliezen ten opzichte van Amerikaanse of lokaal geproduceerde modellen, terwijl bestaande invoerheffingen de marges nu al onder druk zetten.

Onrust op de beurs

De markten reageerden vrijwel direct op de dreigende handelsspanning. Aandelen van Europese autofabrikanten daalden, wat laat zien dat beleggers de sector zien als een van de grootste risicodragers bij een mogelijke escalatie tussen Europa en de VS.

Meer dan alleen Groenland

Volgens Trump draait Groenland om strategische en veiligheidsbelangen in het noordpoolgebied, waar ook Rusland en China actief zijn. Door Europese tegenstand te koppelen aan economische sancties ontstaat een bredere handelsspanning, waarbij de Europese auto-industrie het risico loopt te worden meegesleurd in een conflict dat veel verder gaat dan alleen het eiland Groenland.

Shane Jebbink
Shane Jebbink

