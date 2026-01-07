Hier rijdt de goedkoopste en belangrijkste Skoda van 2026

Nieuws

In de zomer van 2026 komt de Skoda Epiq op de markt, een elektrische SUV met een prijs van 25.000 euro. Wij betrapten de belangrijkste Skoda van 2026 bij zijn laatste testrondjes.

Je ziet goed dat het lijnenspel van de Skoda Epiq overeenkomt met de computertekening die Skoda zelf in 2024 al rondstuurde. Kijk maar naar de grote luchtinlaten in de voorbumper, de vlakke ‘power dome’ op de motorkap en de smalle koplampen, die je ook op de Elroq aantreft.

Binnen in de Skoda Epiq vind je een minimalistisch wonderland met een ‘zwevende’ middenconsole. Die herbergt niet alleen een draadloze oplader voor je smartphone, maar biedt ook genoeg ruimte voor al je prullaria. De Simply Clever-foefjes zijn overal, van tassenhaken tot verborgen opbergvakken.

Skoda Epiq (2026) prijs en actieradius

Skoda zegt dat vijf inzittenden prima kunnen zitten in de 4,10 meter lange Epiq. Ze beschikken over 490 liter aan bagageruimte. Ter vergelijking: de huidige Kamiq komt maar tot 400 liter. Zelfs de kofferbak van de Skoda Elroq is ietsje minder ruim: 470 liter.

Skoda spreekt zelf van een stads-SUV. We gaan ervan uit dat de Epiq dezelfde batterijpakketten krijgt als de Volkswagen ID. Polo. Beide auto’s delen namelijk dezelfde technische basis.

De Epiq met het kleine batterijpakket van 37 kWh heeft een actieradius van maximaal 300 kilometer. Zijn elektromotor heeft een vermogen van 116 pk en snelladen kan met 90 kW.

Er komt ook een versie met een grotere batterij (52 kWh) en een bereik van 400 kilometer. Daardoor hoef je langere trips ook niet badend in het actieradiusangstzweet af te leggen. Ook hier gaan we ervan uit dat de elektromotor hetzelfde vermogen krijgt als de Volkswagen ID. Polo. Dat betekent dat-ie 136 pk op de voorwielen overbrengt.

De prijs ligt om en nabij de 25.000 euro, al zal de versie met dat grote bereik wel wat duurder worden. Daarmee is de Epiq net zo duur als de instapper van de Skoda Fabia, die 24.990 euro kost.

Geen Skoda-versie van ID. Polo

In 2027 komt Volkswagen met een nóg goedkopere elektrische auto, met een prijs van 20.000 euro. Je zou verwachten dat ook Skoda als voormalig budgetmerk zo’n goedkope EV krijgt, maar dat gaat niet gebeuren. De Epiq blijft dus het kleinste elektrische model van Skoda.

“Het segment is niet groot genoeg voor drie merken”, licht Kai Grünitz toe, die in de raad van bestuur van Volkswagen zit. “Niet elk merk van de groep zal in elk segment actief zijn.” Nu moet de productieversie van de kleine Volkswagen ID. Every1, die waarschijnlijk ID. Up gaat heten, in z’n eentje de verkoopaantallen gaan halen die de Up, Mii en Citigo vroeger samen haalden.