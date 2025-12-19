Column: er is hoop voor de Europese automerken, maar ze moeten niet zo zeuren

Nieuws

Het verbod op verbrandingsmotoren in 2035 lijkt van de baan. De lobbyisten van Volkswagen, Renault en Stellantis zullen tevreden aan hun sigaar hebben gelurkt. Maar er moet wel een tandje bij in de ambities om Chinese automerken te verslaan.

Het plan om vanaf 2035 alleen nog nieuwe elektrische auto's in Europese showrooms toe te laten, is gesneuveld. De formele doelstelling staat nog wel in de EU-wet, maar die regel wordt opnieuw besproken en mogelijk aangepast. Daarmee is de lobby van Europese fabrikanten succesvol. Hun standaardargument: ze vrezen banenverlies in de auto-industrie en zijn bang dat Chinese concurrenten nog sterker worden.

Schiet op met de ID.Polo

Op papier hebben de Chinezen hun zaken inderdaad uitstekend voor elkaar. Ze ontwikkelen razendsnel nieuwe modellen; binnen twee jaar kan een schets uitgroeien tot een productierijp model. Grote merken zoals BYD bouwen zelf batterijen, motoren én software en zijn daardoor minder afhankelijk van toeleveranciers. Bijna alle grondstoffen voor batterijen, zoals lithium, kobalt en nikkel, zijn in China zelf aanwezig. Verder lijken Chinese merken er een sport van te maken om groots uit te pakken met de allernieuwste technieken, zoals 800-volt architectuur en de snelste computers.

Kijk de Europese merken ondertussen worstelen. Vanwege tegenvallende verkopen schroeven ze zonder uitzondering hun EV-productie terug en dreigen massaontslagen. Ik zou Volkswagen ondertussen willen toeschreeuwen: schiet nou eens op met die goedkope EV's. In maart 2023 ging het doek van de ID.2All concept car, met de belofte dat-ie in 2025 klaar zou zijn. Maar de productieversie ID.Polo wordt pas in april 2026 definitief onthuld en hij staat in september 2026 bij de dealer. Een nog goedkopere Volkswagen van 20.000 euro komt zelfs pas in 2027.

Marktaandeel Chinese automerken

Toch is de Europese positie niet zo hopeloos als je naar de verkoopcijfers kijkt. In Duitsland, de grootste automarkt, heeft zowel MG als BYD een bescheiden marktaandeel van 0,9 procent.

In Nederland doen de Chinezen het zelfs slechter; BYD is de 'bestseller' op plaats 25. Een nieuw merk als Dongfeng wist dit jaar maar iets meer dan 500 auto's op kenteken te zetten (cijfers t/m november), ondanks lage prijzen. Misschien dat ons chauvinisme en onze scepsis richting China de Europese merken nog in het zadel houdt. Maar in plaats van mekkeren over uitstel van regels, moeten ze nu eens echt werk maken van innovatie en niet in hun glorieuze verleden blijven hangen.

Deze column stond eerder in licht afwijkende vorm in Auto Review 11/2025.