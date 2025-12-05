Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement! Bekijk actie

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 49 (2025)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Volkswagen met een positief bericht komt over de ID.Polo, maar plug-in hybrides veel minder schoon lijken dan gedacht. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 49 (2025)

+ Top – Prijs ID.Polo blijft gelijk

Pff, wat duurt het gevoelsmatig lang voordat de Volkswagen ID.Polo echt wordt onthuld. Al in maart van 2023 werd het model aangekondigd, maar de onthulling staat pas volgend jaar op de planning. In al die tijd kan er veel veranderen, maar het goede nieuws is dat de prijs nog altijd ongewijzigd is. 

Lees ook Volkswagen doet een belangrijke belofte met bemoedigend bericht over ID.Polo Volkswagen doet een belangrijke belofte met positief bericht over ID.Polo
Tip
De SEAT Leon Sportstourer PHEV
De SEAT Leon Sportstourer PHEV

Een sportieve plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 130km*. Al vanaf €36.990. Nu met €2.000 plug-in premie.

Ervaar 'm nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 49 (2025)

+ Top – De mooiere CLA

Na een tweede ontmoeting met de nieuwe Mercedes CLA in Oostenrijk (rijtest volgt volgende week, hou autoreview.nl in de gaten!) weten we het zeker: we vinden het nieuwste model uit Stuttgart erg fraai. Maar ondanks dat we alleen de sedan aan de tand hebben gevoeld, vinden we de Shooting Brake nog nét iets mooier. Gelukkig kost het geen arm en een been extra als je die wilt bestellen. 

Lees ook Waarom je lachend 1500 euro extra uitgeeft aan deze Mercedes CLA Waarom je lachend 1500 euro extra betaalt voor deze Mercedes CLA
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 49 (2025)

+ Top – Warmte, zonder range inleveren

De winter is echt gearriveerd, en we hebben al meerdere koude dagen achter de rug gehad. Dan wil je er gewoon warmpjes bij zitten in je auto, toch? Nu gaat dat in de gemiddelde EV nog ten koste van flink wat range, maar met deze uitvinding behoort dat tot de verleden tijd.

Lees ook Deze uitvinding houdt je EV warm zonder dat je actieradius instort
Tip
De SEAT Leon Sportstourer PHEV
De SEAT Leon Sportstourer PHEV

Een sportieve plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 130km*. Al vanaf €36.990. Nu met €2.000 plug-in premie.

Ervaar 'm nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 49 (2025)

- Flop – PHEV niet zo schoon als gedacht

Plug-in hybrides hebben de naam dat ze een schone tussenoplossing zijn tussen benzine- en elektrische auto's. Een nieuwe studie laat zien dat de praktijk pijnlijk anders is. Zeker als het PHEV's met een grote actieradius betreft.

Lees ook Nieuwe analyse: plug-in hybrides met groot bereik zijn grote viespeuken Nieuwe analyse: plug-in hybrides met groot bereik zijn grote viespeuken
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 49 (2025)

- Flop – 'Focus-opvolger'

Ik mis de tijd dat je bij elk merk 'gewoon' kon shoppen voor allerlei hatchbacks en stationwagons in verschillende segmenten. Nu is het SUV, SUV en nóg eens SUV. Een compacte plug-in hybride SUV met de naam Bronco is toch niet een opvolger voor de Focus?  

Lees ook Mis jij Ford Focus nu al? Ford komt met hoopgevend nieuws Mis jij Ford Focus nu al? Ford komt met hoopgevend nieuws
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 49 (2025)

- Flop – Verbrandingsmotor na 2035

Als je als autoliefhebber deze kop leest, is de kans groot dat je een gat in de lucht springt. Hold your horses, want de kans is groot dat er strikte voorwaarden gelden voor de verkoop van verbrandingsmotoren na 2035 ...

Lees ook Auto’s met verbrandingsmotor mogen blijven na 2035, maar reken jezelf niet te rijk Auto met verbrandingsmotor mag blijven na 2035, maar juich niet te vroeg
Tip
De SEAT Leon Sportstourer PHEV
De SEAT Leon Sportstourer PHEV

Een sportieve plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 130km*. Al vanaf €36.990. Nu met €2.000 plug-in premie.

Ervaar 'm nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Dacijaaaaaa!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact