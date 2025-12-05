Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 49 (2025)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Volkswagen met een positief bericht komt over de ID.Polo, maar plug-in hybrides veel minder schoon lijken dan gedacht. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Prijs ID.Polo blijft gelijk

Pff, wat duurt het gevoelsmatig lang voordat de Volkswagen ID.Polo echt wordt onthuld. Al in maart van 2023 werd het model aangekondigd, maar de onthulling staat pas volgend jaar op de planning. In al die tijd kan er veel veranderen, maar het goede nieuws is dat de prijs nog altijd ongewijzigd is.

+ Top – De mooiere CLA

Na een tweede ontmoeting met de nieuwe Mercedes CLA in Oostenrijk (rijtest volgt volgende week, hou autoreview.nl in de gaten!) weten we het zeker: we vinden het nieuwste model uit Stuttgart erg fraai. Maar ondanks dat we alleen de sedan aan de tand hebben gevoeld, vinden we de Shooting Brake nog nét iets mooier. Gelukkig kost het geen arm en een been extra als je die wilt bestellen.

+ Top – Warmte, zonder range inleveren

De winter is echt gearriveerd, en we hebben al meerdere koude dagen achter de rug gehad. Dan wil je er gewoon warmpjes bij zitten in je auto, toch? Nu gaat dat in de gemiddelde EV nog ten koste van flink wat range, maar met deze uitvinding behoort dat tot de verleden tijd.

- Flop – PHEV niet zo schoon als gedacht

Plug-in hybrides hebben de naam dat ze een schone tussenoplossing zijn tussen benzine- en elektrische auto's. Een nieuwe studie laat zien dat de praktijk pijnlijk anders is. Zeker als het PHEV's met een grote actieradius betreft.

- Flop – 'Focus-opvolger'

Ik mis de tijd dat je bij elk merk 'gewoon' kon shoppen voor allerlei hatchbacks en stationwagons in verschillende segmenten. Nu is het SUV, SUV en nóg eens SUV. Een compacte plug-in hybride SUV met de naam Bronco is toch niet een opvolger voor de Focus?

- Flop – Verbrandingsmotor na 2035

Als je als autoliefhebber deze kop leest, is de kans groot dat je een gat in de lucht springt. Hold your horses, want de kans is groot dat er strikte voorwaarden gelden voor de verkoop van verbrandingsmotoren na 2035 ...