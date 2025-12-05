Volkswagen doet een belangrijke belofte met positief bericht over ID.Polo

Nieuws

We hebben het gevoel dat we al een eeuwigheid aan het wachten zijn op de Volkswagen ID.Polo. Voorlopig moeten we een beroep blijven doen op ons engelengeduld. Maar nu komt Volkswagen in elk geval met een positief bericht.



Dat heeft helaas niets te maken met de onthullingsdatum. Die is naar verwachting nog altijd pas over een klein halfjaar, zoals we eerder wisten te melden. Het bericht gaat over de prijs. Toen het model in maart 2023 werd aangekondigd, communiceerde Volkswagen een vanafprijs van 25.000 euro. Maar er kan veel gebeuren in tweeënhalf jaar tijd. Kijk maar naar de prijzen van boodschappen, of van de gemiddelde woning. Die zijn in die tijd niet bepaald goedkoper geworden …

Volkswagen ID.Polo prijs

En dus zouden we er niet gek van opkijken als Volkswagen die prijsbelofte niet kunnen nakomen. Volkswagen belooft echter in een kort bericht dat de vanafprijs ongewijzigd is, ook voor Nederland. Een vanafprijs van 24.990 euro dus. En hoewel Volkswagen rijkelijk laat is met de ID.Polo, zou het model met deze vanafprijs uiteraard alsnog kunnen scoren.

Al is het natuurlijk nog onduidelijk hoe die instapper is uitgerust, en wat voor technische specificaties Volkswagen hangt aan de goedkoopste variant van zijn nieuwste EV.

Volkswagen ID.Polo specificaties

De kans is in elk geval groot dat de genoemde maximale actieradius van 450 kilometer is voorbehouden voor de luxere en dus duurdere varianten van de ID.Polo. We vermoeden dat Volkswagen daarvoor het bekende accupakket van 58 kWh gebruikt. Maar het merk uit Wolfsburg heeft ook een accupakket van 45 kWh in het MEB-onderdelenschap liggen.

Kijk er dus niet gek van op als dat in de buik van de instap-ID.Polo ligt. Met deze batterij zou het model naar verwachting om en nabij 350 kilometer kunnen rijden op één lading. Dat zouden we voor de prijs een prima range vinden.

En het snelladen dan? In eerdere berichtgeving van Volkswagen werd gecommuniceerd dat van 10 tot 80 procent opladen in 20 minuten gebeurd zou moeten zijn. Als (als!) dat een batterij van 58 kWh betreft, dan moet de laadsnelheid behoorlijk hoog zijn: 125 kW van leeg tot vol. Dat wordt nog een uitdaging voor Volkswagen, want de huidige ID.-modellen houden dat tempo niet zo lang vol.

Nieuws op 15 december

De verwachting is dat de ID.Polo voorlopig nog niet wordt onthuld, maar je kunt de auto binnenkort al wel reserveren. Er staat zelfs een timer bij, die op 15 december afloopt. Of je de auto dan al daadwerkelijk kunt bestellen, of dat het meer een reservering à la Tesla Roadster is, is nog niet duidelijk. Ons advies? Hou autoreview.nl strak in de gaten, dan houden wij je op de hoogte.

