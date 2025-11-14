Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement! Bekijk actie

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 46 (2025)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de nieuwe olijke Renault bewijst hoe snel ontwikkelingen gaan in EV-land, maar de snellaadstations in Duitslands wel heel vies tegenvallen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 46 (2025)

+ Top – EV-ontwikkelingen gaan hard

De Volkswagen ID.3 is een serieuze gezinswagen, de nieuwe Renault Twingo een stadsautootje. Toch troeft de nieuwe A-segmenter de VW op meerdere vlakken af. Als dat geen teken is van hoe snel de ontwikkelingen met elektrische auto's ...

Lees ook Nieuwe Renault Twingo Electric maakt Volkswagen ID.3 ouderwets Goedkope Renault Twingo Electric maakt dure Volkswagen ID.3 ouderwets
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 46 (2025)

+ Top – Laden als tanken

Het is de droom van elke EV-rijder: laden alsof je tankt. Dromen zijn geen bedrog, want de techniek is er daadwerkelijk al. En het komt zelfs naar Nederland.

Lees ook Net zo snel opladen als tanken: vanaf 2026 al in Nederland Net zo snel opladen als tanken: vanaf 2026 al in Nederland
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 46 (2025)

+ Top – C-HR+ heeft prijs

Al vanaf de eerste meters die we reden in de nieuwe Toyota C-HR+ zien we scoringspotentie voor Nederland. En daar draagt de deze week bekendgemaakte prijs aan bij. 

Lees ook Prijs bekend: Waarom de Toyota C-HR+ wel eens Nederlands favoriet kan worden Prijs bekend: Waarom de Toyota C-HR+ wel eens Nederlands favoriet kan worden
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 46 (2025)

- Flop – Laden langs de Autobahn

Snelladen kan dus blijkbaar razendsnel, maar soms kan het langs de Duitse Autobahn helemaal niét. De ADAC - de Duitse equivalent van de ANWB - luidt de noodklok. 

Lees ook Met je EV naar wintersport? Snelladen langs autobahn is ruk Snelladen langs de autobahn is ruk - Duitse ANWB eist actie
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 46 (2025)

- Flop – Niet altijd goedkoop

Even omrijden om te tanken is altijd een goed idee voor de portemonnee, toch? Over het algemeen is het inderdaad goedkoper, maar er is een eigenaardige valkuil ...

Lees ook Tanken in Duitsland is goedkoper, maar er is één grote valkuil Tanken in Duitsland is nog steeds goedkoper, maar er is één eigenaardige valkuil
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 46 (2025)

- Flop – Solid state beloftes

Toyota geeft hoog op over hun nieuwe solid state-batterijen. Zo zouden ze bijvoorbeeld eeuwig meegaan. Het probleem? De plannen zijn zo concreet als de beloftes van politici in verkiezingstijd.

Lees ook Tanken in Duitsland is goedkoper, maar er is één grote valkuil Tanken in Duitsland is nog steeds goedkoper, maar er is één eigenaardige valkuil
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Is de leukste ook de beste?
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact