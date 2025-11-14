Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 46 (2025)
Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de nieuwe olijke Renault bewijst hoe snel ontwikkelingen gaan in EV-land, maar de snellaadstations in Duitslands wel heel vies tegenvallen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.
+ Top – EV-ontwikkelingen gaan hard
De Volkswagen ID.3 is een serieuze gezinswagen, de nieuwe Renault Twingo een stadsautootje. Toch troeft de nieuwe A-segmenter de VW op meerdere vlakken af. Als dat geen teken is van hoe snel de ontwikkelingen met elektrische auto's ...
+ Top – Laden als tanken
Het is de droom van elke EV-rijder: laden alsof je tankt. Dromen zijn geen bedrog, want de techniek is er daadwerkelijk al. En het komt zelfs naar Nederland.
+ Top – C-HR+ heeft prijs
Al vanaf de eerste meters die we reden in de nieuwe Toyota C-HR+ zien we scoringspotentie voor Nederland. En daar draagt de deze week bekendgemaakte prijs aan bij.
- Flop – Laden langs de Autobahn
Snelladen kan dus blijkbaar razendsnel, maar soms kan het langs de Duitse Autobahn helemaal niét. De ADAC - de Duitse equivalent van de ANWB - luidt de noodklok.
- Flop – Niet altijd goedkoop
Even omrijden om te tanken is altijd een goed idee voor de portemonnee, toch? Over het algemeen is het inderdaad goedkoper, maar er is een eigenaardige valkuil ...
- Flop – Solid state beloftes
Toyota geeft hoog op over hun nieuwe solid state-batterijen. Zo zouden ze bijvoorbeeld eeuwig meegaan. Het probleem? De plannen zijn zo concreet als de beloftes van politici in verkiezingstijd.
