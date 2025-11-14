Hier een fabriek open, daar eentje dicht: Toyota weet het ook niet meer met EV’s

Nieuws

Als één merk op twee gedachten hinkt met zijn elektrische auto’s, is het Toyota. Terwijl het in eigen land de bouw van een EV-fabriek maar blijft uitstellen, wordt er in Amerika juist vaart achter gezet achter een gigantische batterijfabriek.

Toyota kocht een aantal jaren geleden een stuk land in Fukuoka met het idee om er snel een EV-fabriek neer te zetten. Maar met lede ogen zien de Japanners hoe de vraag naar elektrische auto’s wereldwijd fluctueert. Toyota verkoopt daardoor minder EV's dan gehoopt. Eerder dit jaar stelde het merk de bouw van de fabriek dan ook uit en dat deed het nu opnieuw. Dat betekent dat er op z’n vroegst in 2028 een elektrische auto uit de Japanse fabriek komt rollen.

Nu is het streven nog om in 2026 wereldwijd 1,5 miljoen elektrische auto’s te verkopen. Maar Toyota houdt al rekening met een lager aantal, zeker nu de EV in de Verenigde Staten in het verdomhoekje van Donald Trump zit.

Toyota blijft inzetten op elektrische auto’s

Maar nu komt het: in andere landen investeert Toyota juist wél in EV-fabrieken. De Japanners openen over twee jaar een nieuwe fabriek in Shanghai, waar elektrische Lexus-modellen zullen worden gebouwd. In deze fabriek rollen waarschijnlijk de LF-ZC en LF-ZL van de band, die in 2023 als studiemodel werden gepresenteerd.

Ook in de VS gaat Toyota voortvarend te werk. De nieuwe batterijfabriek in North Carolina is in gebruik genomen. Al worden de batterijen die daar worden gemaakt ook toegepast in de hybride modellen van het merk. Zo krijgen de Camry (niet bij ons leverbaar), de Corolla Cross en de RAV4 batterijen uit deze fabriek.

Toyota werkt bovendien aan een grote elektrische SUV met zeven zitplaatsen voor de Verenigde Staten. Het is de bedoeling dat de nieuwe fabriek de batterijen levert. Of deze grote SUV naar Europa komt, is niet duidelijk.

Toyota solid state

Toyota roept al jaren dat het niet op één aandrijflijn inzet. Het merk zet in op zowel zuinige benzinemotoren, hybrides, plug-in hybrides, volledig elektrische auto’s als waterstof. Tegelijk wil het weifelende Toyota wel weer het eerste merk zijn dat de solid state-batterij op grote schaal in EV's gaat toepassen. Autofabrikanten werken al jaren aan deze 'wonderbatterijen', maar ze worden nog niet op grote schaal gebruikt. Toyota beweert alvast dat zijn solid state-batterijen zo goed worden dat ze 40 jaar meekunnen.

Kortom, de Japanners blijven maar wikken en wegen. Wél zeker is de komst van de elektrische Urban Cruiser, bZ4X facelift en C-HR+ in 2026 (zie foto's hierboven).