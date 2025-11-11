Toyota schept op over batterij die 'eeuwig' meegaat - toch ben jij teleurgesteld

Nieuws

Toyota wil het eerste merk zijn dat de solid state-batterij op grote schaal gaat toepassen. Hoewel het merk geen enkel concreet nieuws over deze wonderbatterij te melden heeft, geeft Toyota hoog op over de levensduur.

We schrijven regelmatig over solid-state-batterijen. Autofabrikanten werken al jaren aan deze 'wonderbatterijen', maar ze worden nog niet op grote schaal gebruikt. Dat weerhoudt de merken niet om er alvast flink over op te scheppen. Toyota beweert bijvoorbeeld vol zelfvertrouwen dat zijn solid state-batterijen zo ontworpen zijn dat ze 40 jaar meekunnen.

Dat betekent dat de batterijen langer meegaan dan de auto. In Nederland houdt een gemiddelde auto het namelijk 19,7 jaar vol. En dat is op zijn beurt langer dan de lithium ion-batterijen die nu vaak worden gebruikt. Die gaan zo’n tien jaar mee en hebben aan het einde van hun ‘leven’ nog 90 procent van hun capaciteit over. Autofabrikanten zijn dan ook voorzichtig met hun garantie; die loopt vaak maar tot 8 jaar. Een solid state-batterij gaat dus vier keer zo lang mee, als je uitgaat van dezelfde batterijcapaciteit.

Voordelen solid state-batterij

Solid state-batterijen zorgen voor een grotere actieradius en zijn lichter en veiliger. Het risico op brand is kleiner. Ze laden ook sneller en zijn duurzamer omdat ze langer meegaan. Al moeten we een voorbehoud maken: in de praktijk zijn solid state-batterijen nog niet op grote schaal toegepast. De beloofde voordelen gelden grotendeels voor laboratoriumprototypes of vroege testseries.

Volgens Toyota is het produceren van solid state-batterijen veel duurder. Maar de langere levensduur maakt die extra investering op termijn goed.

Wanneer solid state-batterijen?

Er circuleren tegenstrijdige berichten over waarvoor Toyota de solid-state-batterijen het eerst zal gebruiken. Volgens Gill Pratt, Toyota’s hoofdwetenschapper, zou de eerste toepassing in een hybride kunnen zijn. Maar op de Japan Mobility Show 2025 hintte Toyota naar een andere oplossing. Mogelijk maken de solid state-batterijen hun debuut in de Lexus Electrified Sport Concept, de elektrische opvolger van de LFA. Die komt in 2027 of 2028.