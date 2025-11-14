ADAC test hoe snel batterijen van PHEV's slijten: één merk loopt tegen de lamp

Nieuws

ADAC heeft 28.000 plug-in hybrides onder de loep genomen en ziet grote verschillen in hoe snel hun accu’s achteruitgaan. Eén merk valt daarbij pijnlijk door de mand.

De plug-in hybrides van Mercedes-Benz presteren het best. Hun batterijen verliezen over de jaren nauwelijks capaciteit: na 200.000 kilometer behouden ze gemiddeld bijna 90 procent van hun oorspronkelijke accucapaciteit. Daarbij maakt het weinig uit of de auto veel of juist weinig in de elektrische stand wordt gereden.

Ook BMW doet het goed. De degradatie verloopt voorspelbaar, al gaat het iets sneller dan bij Mercedes. Auto’s die vooral op benzine rijden houden na 200.000 kilometer nog ruim 90 procent van hun accucapaciteit over, terwijl exemplaren die vaak elektrisch rijden rond de 77 procent uitkomen.

Middengroep: Volvo en Volkswagen

De plug-in hybrides van Volvo en Volkswagen laten volgens de ADAC een ‘normale’ slijtage zien. Zelfs bestuurders die regelmatig opladen en vaak elektrisch rijden behouden na 200.000 kilometer nog zo’n 85 procent van hun batterijcapaciteit. Er zijn geen opvallende uitschieters naar beneden.

Mitsubishi zakt door het ijs

Heel anders is het beeld bij Mitsubishi. De accu’s van de Japanse plug-ins verouderen opvallend snel, zelfs bij relatief lage kilometerstanden. Al bij 100.000 kilometer is gemiddeld meer dan 20 procent van de capaciteit verdwenen, en bij 200.000 kilometer is dat ruim een kwart.

Wie vaak in de EV-stand rijdt, verliest zelfs meer dan 30 procent. Daarmee scoren de Mitsubishi’s duidelijk het slechtst van alle onderzochte merken.

Advies: laat de accu checken

De ADAC raadt kopers van een tweedehands plug-in hybride aan om altijd een batterijcheck te laten uitvoeren. Bij 50.000 kilometer hoort een gezonde accu nog minimaal 92 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit te hebben, bij 100.000 kilometer 88 procent en bij 200.000 kilometer ongeveer 80 procent.

Daarnaast geeft de organisatie dezelfde adviezen als bij volledig elektrische auto’s: laad de accu niet telkens helemaal vol of leeg, gebruik snelladen spaarzaam (indien van toepassing) en vermijd extreme temperaturen of langdurig stilstaan met een lege batterij.

