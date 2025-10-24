Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2025)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Lamborghini evenveel garantie geeft als Toyota en Kia, maar een belangrijk systeem van miljoenen auto's binnenkort mogelijk niet meer werkt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Betrouwbare Lambo's

Als je aan Lamborghini denkt, is betrouwbaar waarschijnlijk niet het eerste woord dat in je opkomt. Toch hebben de Italianen wel vertrouwen in hun producten: ze bieden met een nieuw speciaal programma evenveel garantie aan als Toyota en Kia!

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

+ Top – Fingers crossed

Wat vinden we de nieuwe Toyota Land Cruiser FJ een gaaf ding. We zien onszelf al helemaal door allerlei terreinen banjeren met het nieuwe model van de Japanners. Nu maar hopen dat ze 'm ook naar Nederland halen. Fingers crossed.

+ Top – Verkooptopper

De BMW iX3 is nog niet eens op de markt, maar de eerste tekenen zijn veelbelovend voor de Duitsers. Het nieuwe model lijkt nu al een verkooptopper in spe.

- Flop – Noodoproep aan providers

Steeds meer providers kiezen ervoor om het zwaar verouderde 2G-netwerk niet meer te ondersteunen. Geen big deal, zou je denken. Totdat je beseft dat veel moderne auto's dit netwerk gebruiken voor hun noodoproepsysteem ...

- Flop – T-Cross levert sterren in

In 2019 slaagde de Volkswagen T-Cross met vlag en wimpel voor de crashtest van Euro NCAP: vijf sterren. Zes jaar later gaat de compacte SUV opnieuw op examen, en blijven er ineens nog maar drie sterren over. Wat is er gebeurd?

- Flop – Diesel is niet meer

In een doodnormale Skoda Superb diesel werd een absoluut actieradiusrecord neergezet. Diesel is beter dan ooit en dat lijkt goed nieuws, maar helaas is de dieselmotor al zo verketterd dat het zo goed als verdreven is uit Nederland.