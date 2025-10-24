Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2025)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Lamborghini evenveel garantie geeft als Toyota en Kia, maar een belangrijk systeem van miljoenen auto's binnenkort mogelijk niet meer werkt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Betrouwbare Lambo's

Als je aan Lamborghini denkt, is betrouwbaar waarschijnlijk niet het eerste woord dat in je opkomt. Toch hebben de Italianen wel vertrouwen in hun producten: ze bieden met een nieuw speciaal programma evenveel garantie aan als Toyota en Kia!

Lees ook Dit supercarmerk geeft nu evenveel garantie als Toyota en Kia
+ Top – Fingers crossed

Wat vinden we de nieuwe Toyota Land Cruiser FJ een gaaf ding. We zien onszelf al helemaal door allerlei terreinen banjeren met het nieuwe model van de Japanners. Nu maar hopen dat ze 'm ook naar Nederland halen. Fingers crossed.

Lees ook Deze nieuwe stoere Toyota degradeert RAV4 tot damestasje
+ Top – Verkooptopper

De BMW iX3 is nog niet eens op de markt, maar de eerste tekenen zijn veelbelovend voor de Duitsers. Het nieuwe model lijkt nu al een verkooptopper in spe. 

Lees ook Deze BMW is nog niet op de markt, maar is nu al een verkoophit
- Flop – Noodoproep aan providers

Steeds meer providers kiezen ervoor om het zwaar verouderde 2G-netwerk niet meer te ondersteunen. Geen big deal, zou je denken. Totdat je beseft dat veel moderne auto's dit netwerk gebruiken voor hun noodoproepsysteem ...

Lees ook Let op: miljoenen auto's verliezen binnenkort hun noodoproep-systeem
- Flop – T-Cross levert sterren in

In 2019 slaagde de Volkswagen T-Cross met vlag en wimpel voor de crashtest van Euro NCAP: vijf sterren. Zes jaar later gaat de compacte SUV opnieuw op examen, en blijven er ineens nog maar drie sterren over. Wat is er gebeurd?

Lees ook Waarom de Volkswagen T-Cross in nieuwe crashtest maar 3 sterren scoort
- Flop – Diesel is niet meer

In een doodnormale Skoda Superb diesel werd een absoluut actieradiusrecord neergezet. Diesel is beter dan ooit en dat lijkt goed nieuws, maar helaas is de dieselmotor al zo verketterd dat het zo goed als verdreven is uit Nederland. 

Lees ook Deze Skoda breekt record met actieradius, maar wordt toch verketterd
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

