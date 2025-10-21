Waarom de Volkswagen T-Cross in nieuwe crashtest maar 3 sterren scoort

Nieuws

De vernieuwde Volkswagen T-Cross heeft bij de recente Euro NCAP-crashtest een matig resultaat behaald. Hij scoorde slechts 3 van de 5 sterren. Dat is beduidend slechter dan bij zijn introductie in 2019, toen de T-Cross nog de maximale score behaalde. Wat is hier gebeurd?

De oorzaak van de lagere beoordeling van de vernieuwde T-Cross ligt niet alleen bij Volkswagen, maar ook bij de veranderde testmethodes. Sinds 2020 weegt bijvoorbeeld zwaarder hoe goed een auto andere weggebruikers – zoals fietsers en voetgangers – beschermt.

Daarnaast gebruikt Euro NCAP nieuwe testdummies en legt de organisatie sinds 2023 meer nadruk op preventieve veiligheidssystemen, zoals automatische noodreminstallaties. Oftewel: het voorkomen van ongevallen weegt minimaal even zwaar als het overleven ervan.

Dat verklaart waarom de T-Cross, ondanks een facelift in 2024, moeite heeft om bij te blijven met de modernste veiligheidsnormen.

Veiligheid inzittenden oké, zwakke assistentie

De resultaten per categorie laten een gemengd beeld zien. Voor volwassen inzittenden behaalt de Volkswagen T-Cross 74 procent en voor kinderen 81 procent – degelijke scores. De bescherming van kwetsbare weggebruikers komt echter niet verder dan 60 procent. Vooral de A-stijlen en de onderkant van de voorruit kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. De assistentiesystemen op hun beurt, scoren nog slechter: 57 procent.

Bij de crashtest is vooral de borstbescherming van de bestuurder bij een frontale botsing als ‘zwak’ beoordeeld. De hoofdsteun en de bescherming van het hoofd zijn daarentegen ‘goed’. Op het gebied van kinderveiligheid verliest de T-Cross vooral punten door de beperkte uitrusting: de middelste zitplaats achterin heeft geen Isofix- of i-Size-bevestiging. Geïntegreerde kinderzitjes ontbreken volledig.

Automatisch noodremsysteem faalt in de praktijk

De grootste boosdoener bij de T-Cross is de automatische noodrem (AEB). Dat systeem, bedoeld om ongelukken te voorkomen, scoorde in zes van de zestien tests de laagst mogelijke beoordeling. De Volkswagen T-Cross is bijvoorbeeld niet altijd even goed in het herkennen van overstekende voetgangers, fietsers die tussen geparkeerde auto’s vandaan komen en motorfietsen die verderop stilstaan.

Ook op kruisende of tegemoetkomende auto's, reageert het systeem soms te laat of zelfs helemaal niet. Alleen in eenvoudige situaties – zoals het naderen van een stilstaande of remmende auto – functioneert het noodremsysteem naar behoren.

Oud ontwerp onder nieuwe regels

De conclusie van Euro NCAP is duidelijk: de Volkswagen T-Cross is veilig volgens de normen van 2019, maar loopt in 2025 achter op moderne concurrenten. Waar zes jaar geleden vijf sterren vanzelfsprekend leken, kost het verouderde ontwerp nu punten bij de strengere tests.

Een pijnlijke uitslag dus voor Volkswagen: de compacte SUV is technisch opgefrist, maar zijn veiligheidsniveau is inmiddels niet meer van deze tijd.