TEST - Volkswagen T-Cross krijgt klappen: dit doet de Ford Puma beter

De Ford Puma is niet voor niets het populairste model van Ford in Europa: op deze vlakken scoort hij beter dan de eveneens populaire Volkswagen T-Cross.

Deze vergelijkende test van twee compacte SUV's met een benzinemotor is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 7.

Deze drie rake klappen deelt de Ford Puma uit aan de Volkswagen T-Cross:

Klap 1: Ford Puma rijdt rondjes om de T-Cross

Tijdens een sprint vanuit stilstand pakt de Ford Puma direct de koppositie. Zijn met een riem aangedreven startgenerator levert bij acceleratie tot 50 Nm extra en samen met een iets hoger vermogen zorgt dat voor snellere sprinttijden. Hij versnelt in 9,7 seconden naar de honderd en de Volkswagen T-Cross doet daar 10,7 tellen over. Geen wereldschokkend verschil op papier, maar de Puma voelt in de praktijk beduidend pittiger en gretiger aan dan de T-Cross. Ook de handgeschakelde zesbak draagt bij aan dat gevoel: met korte, precieze slagen en een fijne overbrenging is dit gewoon een plezierige aandrijflijn.

Dankzij de levendige aandrijflijn en de sportieve afstemming van zijn onderstel weet de Ford Puma op het bochtige testparcours de snelste rondetijd neer te zetten. Met weinig carrosseriebewegingen en een direct, communicatief stuurgevoel houdt hij de Volkswagen T-Cross netjes achter zich.

Klap 2: Puma wint elke remtest

Bij een noodstop vanaf 150 km/h komt de Puma bijna negen meter (!) eerder tot stilstand. Bij 100 km/h bedraagt het verschil met de Volkswagen T-Cross evengoed een halve autolengte. En ook in de stad, waar je met 50 km/h in de ankers gaat, staat de Puma eerder stil.

Aangezien Volkswagen en Ford al nauw samenwerken op EV-gebied, willen we voorstellen dat de T-Cross de krachtige en goed doseerbare remmen van de Puma kopieert.

Klap 3: Anders dan VW, vraagt Ford niet de hoofdprijs

Voor een compacte SUV met ongeveer 115 pk ben tegenwoordig al snel 34 mille kwijt. Bij deze testauto’s komt daar de meerprijs van de sportieve uitvoering nog bij en dan heb je het over een Ford Puma ST-Line X van 37.490 euro en een Volkswagen T-Cross R-Line die 40.180 euro kost.

Kijken we naar de vaste lasten, dan blijft de Ford Puma de betere deal. De kosten voor het onderhoud en de verzekering vallen lager uit en de ANWB voorspelt zelfs een hogere restwaarde.

Je leest de volledige vergelijkende test nu al in Auto Review 7.