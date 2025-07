TEST: Ford Puma-rijders nemen deze ergernissen voor lief

Tests

Nuchter bekeken is de Volkswagen T-Cross een betere auto dan de Ford Puma. Maar ondanks de volgende drie ergernissen, verkoopt de Puma in Nederland veel beter dan de T-Cross …

Soms mopperen we dat alle nieuwe auto’s op elkaar lijken, maar de ontwerpers van de Puma en de T-Cross doen duidelijk hun eigen ding. Beide auto’s kregen onlangs een grondige facelift, maar visueel blijven ze mijlenver van elkaar verwijderd. De Volkswagen straalt met zijn hoekige vormen en rechte lijnen Duitse nuchterheid uit, terwijl de Ford de aandacht trekt met vloeiende vormen en sportieve rondingen.

Ergernis 1: Schipperen met de ruimte

Het is een pluspunt dat de Volkswagen T-Cross qua vorm lijkt op een zeecontainertje, want het interieur is merkbaar ruimer en het zicht rondom beter. Hoewel de buitenmaten van de Volkswagen en de Ford redelijk vergelijkbaar zijn, voelt de T-Cross aanzienlijk ruimer aan.

De Puma in onze test wordt tegengewerkt door het optionele panoramadak van 1000 euro, dat met zijn dikke omlijsting flink wat hoofdruimte wegsnoept. Volwassenen op de achterbank krijgen daar al snel last van. Ons advies: laat het elektrische dak lekker achterwege – dat scheelt ruimte én geld.

Ergernis 2: Achteruitgang in afwerking

Het dashboard van de Puma is compleet op de schop gegaan en dat zie je meteen. In het midden prijkt nu een 12-inch touchscreen en achter het stuur zit een volledig digitaal instrumentenpaneel met haarscherpe weergave.

Ford heeft ook flink gesnoeid in het aantal fysieke knoppen en schakelaars. Zo is de bediening van de klimaatregeling volledig verhuisd naar het touchscreen. Niet ideaal, want fysieke draaiknoppen werken tijdens het rijden nog altijd fijner, maar de digitale bediening is overzichtelijk vormgegeven. Bovendien staat het altijd in beeld, wat de ergonomie ten goede komt.

We zijn pas echt verbaasd over de merkbare achteruitgang in materiaalgebruik en afwerking. Het dashboard bestaat nu grotendeels uit hard plastic dat er goedkoop uitziet en ook zo aanvoelt. En we horen gekraak zodra we onze arm op de deurbekleding leggen. Dan kunnen de kunstleren inzetstukken met contrasterende stiksels er nog zo fraai uitzien … Een gemiste kans voor de vernieuwde Puma.

Ergernis 3: Armleuning zit in de weg

De stoelen in de Ford Puma zijn comfortabel genoeg voor lange ritten, maar er zit een addertje onder het gras: de middenarmsteun is nogal hoog geplaatst en zit bij het schakelen regelmatig in de weg. En dus schuif je hem uit de weg en dat kan niet de bedoeling zijn.

Hoe het wél moet, laat de T-Cross zien: zijn armsteun is in hoogte verstelbaar, waardoor je ’m naar wens kunt afstellen en daadwerkelijk gebruikt. Kleine details maken soms het verschil.

Er is ook goed nieuws te melden

Bovenstaande ergernissen weerhouden Nederlandse autokopers er niet van om de Ford Puma te kopen of leasen. En ze hebben groot gelijk, want de vrolijk makende cross-over heeft ook een heleboel pluspunten. Op sommige testonderdelen is-ie de Volkswagen T-Cross zelfs de baas. Welke dat precies zijn, lees je in het volgende artikel. Als je hieronder je mailadres invult, zorg ik dat dat artikel wordt opgenomen in de nieuwsbrief. Deal?

