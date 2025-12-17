Zo probeert de belangrijkste Volkswagen van 2026 jou te foppen

Nieuws

Volkswagen test zijn belangrijkste model van 2026, de ID. Cross, alvast in het openbaar. De auto lijkt zich volledig te hebben ontdaan van camouflagebestickering, maar draagt toch nog een slimme vermomming.



De ID. Cross wordt de kleinste elektrische SUV van Volkswagen. Ook wordt het een cruciaal model in de elektrische strategie van het merk. De vraag naar compacte SUV's is groot, dus in die zin is de ID. Cross misschien nog wel belangrijker voor het merk dan de ID. Polo.

Foppen

Het model dat onze spionagefotograaf vastlegde, probeert ons duidelijk te misleiden. Deze ID. Cross draagt namelijk nog enkele designelementen van zijn voorganger, de T-Cross. Zo zijn de koplampen en achterlichten deels afgeplakt met stickers die de lampunits van het bestaande model nabootsen. Ook de grille en de luchtinlaten hebben met folie de look van de T-Cross gekregen, net als de brede C-stijl en de zilverkleurige sierstrip onderaan.

In Wolfsburg willen ze het uiteindelijke ontwerp van de ID. Cross dus nog even geheimhouden, maar de verhoudingen en details verraden al veel over het definitieve model.

ID. Polo als SUV

Onder de stickers schuilt een modern ontwerp, met een herkenbare lichtsignatuur die we kennen van de ID. Polo in de koplampen, maar met een duidelijke SUV-neus. De bumperpartij is grotendeels zichtbaar, met bovenin panelen in dezelfde kleur als de carrosserie en daaronder een contrasterend zwart gedeelte. Opvallend zijn ook de aluminiumkleurige sierstrip onderaan en de gesloten luchtinlaten die de elektrische aandrijving verraden.

Al het autonieuws op de voet volgen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Compact en volwassen

Door de aflopende voorruit lijkt de ID. Cross kleiner en wendbaarder dan zijn formaat doet vermoeden. De R-Line-variant staat op wielen tot 18 inch. Achteraan loopt een lichtbalk over de klep, precies zoals in de mode is en Volkswagen die al langer toepast bij heel veel modellen.

Volkswagen ID. Cross specificaties

Binnenin krijgt de SUV een strak, digitaal interieur met een groot touchscreen en moderne assistentiesystemen, waaronder Travel Assist en een digitale sleutel. De ID. Cross staat op het MEB Entry-platform, krijgt voorwielaandrijving en een actieradius tot 450 kilometer. De verwachte vanafprijs: rond de 27.000 euro. De marktintroductie volgt in de herfst van 2026.