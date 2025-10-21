Deze nieuwe stoere Toyota degradeert RAV4 tot damestasje

Nieuws

Dus jij vindt jouw Toyota RAV4 wel een stoere bak? Vergeet het: hier is de nieuwe Toyota Land Cruiser FJ, de compacte broer van de peperdure Land Cruiser J250.

Toyota presenteert de Land Cruiser FJ op de Japan Mobility Show 2025, die op 30 oktober begint. De fabrikant spreekt nog van een prototype, maar geeft tegelijkertijd aan dat de auto in het midden van 2026 op de markt komt.

Met deze stoere nieuwkomer blaast Toyota de naam FJ nieuw leven in. Het is een compact alternatief voor de reguliere Toyota Land Cruiser 250, maar met dezelfde ruige eenvoud van de klassieke Land Cruisers. Daarmee richt de FJ zich op liefhebbers van avontuur die een praktische, betrouwbare en capabele terreinwagen zoeken zonder overdaad aan luxe en elektronica.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Hij grijpt daarmee terug op de basiswaarden van de allereerste Land Cruiser van bijna 75 jaar geleden en knipoogt tevens naar de FJ Cruiser van begin deze eeuw.



Even lang als RAV4

Met zijn lengte van 4,58 mm en breedte van 1,86 m staat de Toyota Land Cruiser FJ dicht bij de Toyota RAV4. Maar met zijn hoekige design, én zijn hoogte van 1,96 m tapt-ie uit een totaal ander vaatje. Dit is geen SUV, laat staan een crossover. Nee, hij oogt als een echte terreinwagen. Toch is de Land Cruiser FJ compact genoeg voor smalle paden en stadsverkeer.

Dankzij de wielbasis van 2,58 m zou de auto volgens Toyota achterin voldoende ruimte moeten bieden voor drie passagiers. Daarbij maakt het niet uit of je gewoon naar de supermarkt in de stad gaat, of weekendtochten ver buiten de gebaande paden op het programma hebt staan. Bij zijn introductie levert Toyota de Land Cruiser FJ naar keus met ronde of hoekige koplampen.

Modulaire opbouw

Als je tijdens een wild weekend in de modder schade rijdt aan de bumpers, is er geen man overboord. De voor- en achterbumper van de nieuwe Land Cruiser FJ bestaan namelijk uit afneembare, gesegmenteerde delen. Dat betekent dat bij schade slechts het getroffen onderdeel hoeft te worden vervangen – niet de hele bumper. Dat maakt reparaties eenvoudiger én goedkoper.

Met de gratis nieuwsbrief blijf je helemaal bij over de Land Cruiser FJ!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Bovendien houdt Toyota rekening met personalisatie: de modulaire opbouw maakt het mogelijk de auto naar eigen smaak aan te passen, bijvoorbeeld met andere bumperdelen of accessoires. Zie ook de video.

Motor en aandrijving

Onder de motorkap ligt de bekende 2.7-liter viercilinder benzinemotor (2TR-FE), goed voor 120 kW (163 pk) en 246 Nm aan koppel. De kracht wordt via een zestraps automaat (6 Super ECT) naar de wielen gestuurd. Daarbij kan de bestuurder kiezen tussen efficiënte tweewielaandrijving en maximale tractie van 4WD als het terrein daarom vraagt.

Of de Toyota Land Cruiser FJ ook naar Europa komt, is onduidelijk. Wil Toyota de auto in Nederland een beetje betaalbaar houden, dan zal het er echt een hybride-aandrijflijn in moeten hangen of er een EV van moeten maken. Gezien dit studiemodel uit 2022 houden we overal rekening mee.