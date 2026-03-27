Nieuwe Toyota Land Cruisers zijn nog steeds peperduur

Toyota introduceert twee nieuwe uitvoeringen van de onverzettelijk maar nog steeds peperdure Land Cruiser 250. De Navigator is meer hardcore en bij de Professional ligt de focus op luxe.

De retro-ronde koplampen die de First Edition uit 2024 zijn kenmerkende smoel gaven zijn vanaf nu standaard op de ‘Navigator’. De rijker uitgeruste ‘Professional’ herken je aan de smalle, horizontale verlichting aan de voorzijde. De Navigator is meer gericht op klanten die wel eens van het asfalt gaan en is verder herkenbaar aan z’n 18 inch wielen (aan hele grote wielen heb je helemaal niks in het terrein). Onderhuids vind je een scala aan elektronische hulpmiddelen die de ruim 2300 kilo zware Land Cruiser door de vetste klei of over de scherpste rotsen sleuren.

Superdeluxe werkpaard

De Professional is ondanks zijn naam niet per se voor de zakelijke gebruiker, maar voor iemand die wat meer luxe wenst. Daarbij is vooral aandacht besteed aan het interieur, met lederen bekleding, elektrische verstelbare én verwarmde, ventilerende stoelen, een schuifdak en een dikke geluidsinstallatie. 20 inch lichtmetalen wielen maken de Professional af.

Welke versie je ook kiest, het interieur is nog steeds aangenaam doeltreffend met bijvoorbeeld grote knoppen voor het bedienen van de klimaatregeling. Voor Land Cruiserrijders met behoefte aan extra zitruimte zijn zowel de Navigator als de Professional optioneel leverbaar als zevenzitter.

Torenhoge BPM



Wij zijn groot fan van de Land Cruiser en zijn blij met ieder nieuws, maar in plaats van nieuwe uitvoeringen hadden we liever alternatieve motoriseringen gezien. De huidige 2.8 liter viercilinder diesel levert slechts 204 pk en wordt aangeslagen voor een onwaarschijnlijke hoge uitstoot van 275-283 g/km. De belastingdruk voor iemand die een Land Cruiser wil rijden op geel kenteken komt daarmee op ongeveer 100.000 euro, méér dan de kale basisprijs.

Voor de Toyota Land Cruiser 250 Navigator betaal je 187.348 euro. De Professional gaat zelfs over de twee ton heen. Reden dat 90% de auto op grijs kenteken bestelt, dan heb je al een Land Cruiser vanaf 88 duizend euro ex BTW. De nieuwe uitvoeringen van de Land Cruiser zijn binnenkort te bestellen.