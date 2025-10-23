Let op: miljoenen auto’s verliezen binnenkort hun noodoproep-systeem

Nieuws

Binnen een paar jaar verdwijnt het 2G-netwerk in heel Europa, en dat heeft onverwachte gevolgen voor miljoenen auto’s. De verplichte SOS-knop, ook wel eCall genoemd, dreigt in veel gevallen onbruikbaar te worden.

2G verdwijnt, noodoproep ook

Sinds 2018 is het in Europa verplicht dat nieuwe auto’s een automatisch noodoproepsysteem hebben. Het zogenaamde eCall belt bij een zwaar ongeval automatisch 112 en stuurt de locatie van de auto door naar de hulpdiensten. Handig, maar het systeem werkt bij veel auto’s uitsluitend via het verouderde 2G-netwerk. En dat netwerk wordt in de komende jaren afgebouwd.

In Duitsland mogelijk reden voor afkeur

In Duitsland hebben TÜV en de automobielindustrie de alarmbel al geluid. Naar schatting 5,5 miljoen auto’s kunnen hun eCall-functie verliezen zodra het 2G-netwerk in 2028 wordt uitgeschakeld. Omdat eCall in Duitsland onderdeel is van de technische keuring, kan dat zelfs tot afkeur leiden.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Hoe zit het met e-call in Nederland?

In Nederland speelt het probleem iets minder, want een werkend eCall-systeem is hier geen apk-eis. Toch is het goed om alert te blijven: Vodafone begint eind 2026 met het afbouwen van 2G, en andere providers zullen volgen. Oudere auto’s, vooral modellen van rond 2018 en 2019, kunnen dan hun noodoproepfunctie kwijtraken.

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en krijg verhalen als deze wekelijks in je mailbox!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Niet elke auto kan worden geüpdatet

Voor nieuwere modellen is een opvolger in ontwikkeling: NG eCall, dat werkt via 4G en 5G. Sommige fabrikanten proberen dit systeem via software-updates beschikbaar te maken, maar lang niet alle auto’s kunnen dat ondersteunen. De benodigde hardware ontbreekt simpelweg.



Rijd je in een auto van na 2018? Controleer dan bij je dealer of het eCall-systeem in jouw auto afhankelijk is van 2G, en of er een update beschikbaar komt. Want hoewel je de SOS-functie hopelijk nooit nodig hebt, wil je er wél op kunnen vertrouwen als het echt misgaat.