Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 41 (2025)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een kleine hatchback op benzine een elektrische SUV uitlacht, en Mercedes flink op zijn nummer wordt gezet door de eeuwige rivaal. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Speciale Skoda Fabia

Noem ons maar kinderachtig, maar wat we vooral leuk vinden aan deze nieuwe speciale uitvoering van de Fabia, is dat-ie bij een stoplichtsprintje zijn grote elektrische broer het nakijken geeft.

+ Top – 7 minuten?!

Je hoort vaak dat je tijdens het snelladen even naar het toilet kunt gaan en koffie kunt drinken omdat je toch moet wachten, maar met deze snellaadkampioen heb je daar niet eens de tijd voor ...

+ Top – Dacia daagt Chinezen uit

De Dacia Spring is flink aangepakt door het Roemeense merk. Daarbij werd de auto niet alleen veel beter, maar ook nog eens goedkoper.

- Flop – Mercedes wordt vernederd

BMW-fans zullen dit als een top zien, maar voor Mercedes-aanhangers is het een bittere pil: de eeuwige rivaal is het merk werkelijk op alle markten wereldwijd de baas.

- Flop – Laden in Europa gaat moeizaam

In Nederland gaat het bijna altijd vlekkeloos, maar in het buitenland is dat helaas nog niet gezegd. Snelladen is in één land in het bijzonder peperduur, maar daar komen niet eens de meeste klachten vandaan.

- Flop – Merken misbruiken term 'hybride'

Duik in de prijslijst van een willekeurig merk en je struikelt over de hybrides. Maar die naam wordt verschrikkelijk misbruikt, zegt een hoge baas van Toyota.