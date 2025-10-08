BMW vernedert Mercedes niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd

Nieuws

BMW en Mercedes zijn al sinds jaar en dag grote rivalen. Als je de verkoopcijfers erbij pakt, zie je dat één van de twee kemphanen duidelijk de overhand heeft genomen …



BMW heeft in Nederland een overtuigende voorsprong genomen op Mercedes. Tot en met september verkocht BMW 16.818 auto’s, terwijl Mercedes bleef steken op 10.709. Dat verschil van ruim 6.000 auto’s maakt duidelijk wie hier de baas is in het premiumsegment. En het interessante is: wat in Nederland gebeurt, zien we wereldwijd terug.

Wereldwijd verschil

Mercedes verkocht dit jaar tot dusver 1,34 miljoen personenauto’s, een daling van 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Tel je de bestelwagens erbij, dan komt het merk uit Stuttgart uit op 1,6 miljoen voertuigen, nog altijd 8 procent minder dan in 2024. BMW doet het beter: de verkoop van BMW’s steeg licht naar 1,59 miljoen exemplaren (+0,1%) en de hele BMW Group – inclusief Mini en Rolls-Royce – groeide met 2,4 procent tot 1,8 miljoen auto’s.

Merk Verkoop t/m 9-25 Verschil t.o.v. 2024 Inclusief groep Verschil t.o.v. 2024 Mercedes 1.340.000 -9% 1.600.000 -8% BMW 1.590.000 +0,1% 1.800.000 +2,4%

Europa kiest BMW

Ook in Europa laat BMW Mercedes achter zich. BMW verkocht hier 737.641 auto’s, een stijging van 8,6 procent, terwijl Mercedes bleef steken op 469.100 stuks, een daling van 1 procent. In Duitsland hetzelfde beeld: BMW noteerde 208.218 verkopen (+6,5%), tegenover 149.700 voor Mercedes, dat daar nauwelijks groei liet zien.

Regio Mercedes (t/m 9-25) Verschil t.o.v. 2024 BMW (t/m 9-25) Verschil t.o.v. 2024 Europa 469.100 -1% 737.641 +8,6% Duitsland 149.700 0% 208.218 +6,5% Azië 564.500 -15% 644.429 -7,9% China 418.300 -18% 464.971 -11,2% Verenigde Staten 212.800 -10% 297.247 +9,5%

Azië in mineur

In Azië beleven beide merken een lastig jaar, vooral in China. Daar zag Mercedes zijn verkopen kelderen met 18 procent tot 418.300 auto’s, tegenover een daling van 11 procent bij BMW, dat er 464.971 afleverde. Beide merken verliezen dus terrein, maar BMW weet de schade beter te beperken.

VS pijnlijk

Aan de andere kant van de oceaan is het verschil nog duidelijker. In de Verenigde Staten daalde de verkoop van Mercedes met 10 procent tot 212.800 auto’s, terwijl BMW juist 9,5 procent groeide naar 297.247 exemplaren. De machtsverhoudingen lijken daarmee definitief verschoven.

Of je nu kijkt naar Nederland, Europa of de rest van de wereld: BMW presteert stabiel en groeit zelfs licht, terwijl Mercedes op meerdere fronten terrein verliest. Zet deze lijn door, dan blijft BMW ook dit jaar overtuigend de nummer één van de twee Duitse aartsrivalen.