Elektrische sportwagen? BMW zegt geen ‘Ja’, maar ook geen ‘Nein’

Nieuws

Sportwagens en een elektrische aandrijflijn - tot nu toe is het nog geen gelukkige combinatie. Ook BMW twijfelt nog, al staat de fabrikant ook niet negatief tegenover het idee. Dat heeft alles te maken met techniek uit de nieuwe Neue Klasse.



De nieuwe iX3 (zie bericht hieronder) wordt het eerste model op het gloednieuwe platform, dat volledig is ontworpen voor elektrische aandrijving. BMW-topman Joachim Post geeft in gesprek met het Australische Drive aan dat dit onderstel zonder problemen ook een sportwagen aankan. Daarmee zou de iX3 indirect de basis kunnen vormen voor een toekomstige elektrische sportauto.

Heart of Joy

Belangrijk daarin is het zogeheten 'Heart of Joy', een combinatie van hardware en software die de dynamiek van elektrische auto’s naar een hoger niveau moet tillen. Het is de basis van de Neue Klasse-reeks, waarvan de nieuwe BMW iX3 dus de eerste is. Met twintig keer snellere rekenkracht kan het systeem alle onderdelen tegelijk aansturen, van vering en demping tot aandrijving. Volgens Post levert dat een rijdynamiek op die we niet eerder hebben gezien van een EV.

Gat in het gamma

De timing van een nieuwe sportwagen zou logisch zijn. In de eerste helft van 2026 stopt de productie van de BMW Z4, net als die van zijn technisch identieke broer, de Toyota GR Supra. Daarmee verdwijnt de laatste tweezits sportwagen uit de BMW-showroom. Een elektrische opvolger zou dit gat kunnen opvullen, al houdt BMW de kaken nog stijf op elkaar.

De Vision M Next (bovenste rij) en i16 (onderste rij)

Voorzichtige aanpak

De aarzeling is verklaarbaar. BMW heeft een geschiedenis van halverwege gestaakte sportwagenprojecten. Denk aan de Vision M Next, die nooit de productiefase haalde, en de i16 uit 2020. Die plug-in hybride met zo'n 600 pk was volgens insiders al voor 95 procent klaar, maar werd alsnog geschrapt vanwege de hoge kosten en twijfels over de commerciële kansen.

Hoopvolle signalen

Toch zijn er signalen dat het idee leeft binnen BMW. Ontwerpen van externe stylisten en zelfs gespotte prototypes in camouflage lieten al zien hoe een compacte sportcoupé in Neue Klasse-stijl eruit zou kunnen zien. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het gecamoufleerde prototype in het artikel hierboven.

Bovendien bewijzen dure specials als de Skytop en Speedtop dat er klanten zijn die een half miljoen euro neertellen voor een exclusieve BMW. Als diezelfde animo er voor een elektrische sportwagen blijkt te zijn, kan München alsnog de knoop doorhakken.