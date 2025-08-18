In deze populaire vakantielanden houden ze van héél andere auto’s dan wij

Nieuws

Als autoliefhebber kijk je in het buitenland soms je ogen uit. Hè, wat is dat voor auto? Of: wat rijden er dáár veel van rond! Oftewel: opmerkelijke bestsellers in bekende vakantielanden.

Dat de Renault Clio in 2024 de bestverkochte auto van Frankrijk was, vinden we niet zo raar. En dat de Tesla Model Y op de nummer 1-positie staat in België en Zweden, verbaast ons evenmin. Wat de autovoorkeuren betreft, lijken wij West-Europeanen blijkbaar meer op elkaar dan we misschien denken. Maar ga je iets verder weg, dan zorgen verschillen in smaak en marktomstandigheden voor heel andere bestsellers.

Turkije: Fiat Egea

Stellantis in het algemeen, en Fiat in het bijzonder, heeft het internationaal best moeilijk. Maar dat zou je niet zeggen als je in de Turkse steden Instanbul of Ankara rondkijkt. Daar struile je namelijk over de Fiats Egea. Onbekende naam, bekend uiterlijk? Klopt, de Egea is gewoon een Fiat Tipo met een andere naam. Niet geheel toevallig wordt de Egea ook in Turkije gebouwd. Hij wordt in Turkijke verkocht als sedan en als hatchback, waarvan je de laatste desgewenst als stoere Cross kunt bestellen.

Curaçao: Maxus D60

Curaçao mag dan tot het Koninkrijk der Nederlanden behoren, maar de Curaçaose automarkt lijkt op geen enkele manier op de Nederlandse. In de jaren 80, begin 90 herkenden we nog veel Toyota’s, maar zagen we op het eiland ook al auto’s van het hier destijds nog onbekende Kia. Die twee merken zijn nog altijd populair op Curaçao, maar dé bestseller van 2024 was de Maxus D60. Het Chinese Maxus kebben we hier van de bestelbussen en grote pick-ups, maar de D60 is een SUV van het formaat met de Volkswagen Tiguan en Toyota RAV4.

Italië: Fiat Panda

Wat is er nu bijzonder aan een Fiat Panda in Italië? Niets, zou je zeggen, behalve dan dat het model al bijna 15 jaar meegaat. Wellicht zou Fiat liever een nieuwer model op de eerste plaats in de vaderlandse verkoopstatistieken zien, maar beter een gouwe ouwe op één, dan helemaal niks. En laten we eerlijk zijn: op het bergachtige platteland is een Panda 4x4 onverslaanbaar, terwijl de gewone voorwielaandrijver prima z’n werk doet in grote steden als Milaan, Turijn, Rome en Napels.

Spanje en Marokko: Dacia Sandero

Nederlanders hebben de naam een neus te hebben voor koopjes en altijd voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten. Wat dat betreft is er eigenlijk geen betere auto te verzinnen dan de Dacia Sandero. Temeer omdat die auto af fabriek met autogasinstallatie leverbaar is. Een brandstof die in Nederland 70 à 80 cent per liter kost. Toch moest de Sandero het hier in 2024 doen met een bescheiden rang 68 in de3 statistieken. De Spanjaarden en Marokkanen weten de Sandero beter op waarde te schatten en zetten ’m afgelopen haar op één.

Goedkoop én zorgeloos Sandero rijden doe je zo.

De Dacia Sandero is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 345,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Sandero private lease prijzen.

Indonesië: Toyota Avanza

Wie weleens in Indonesië is geweest, weet dat het ‘openbaar vervoer’ daar heel anders is geregeld dan hier. In het enorme eilandenrijk wordt dat vooral in de grote steden vaak verzorgd door minibusjes, lokaal bekend als angkot. Ze rijden vaste routes, maar hebben geen vaste dienstregeling en stoppen overal langs de weg waar waar ze passagiers kunnen opppikken of afzetten. De bestseller van het land is dan ook een soort compacte angkot, de Toyota Avanza. De Avanza is eigenlijk een zevenzits MPV, en wordt veelal ingezet als minibusje en taxi, maar het is ook een populaire gezinsauto. De auto wordt ook lokaal geproduceerd, door Toyota-dochter Daihatsu.

Thailand: Toyota Hilux

In talloze landen doen Toyota’s het goed, zo ook in Thailand. Alleen is het geen minibusje dat de meeste Thaise harten steelt, maar een stoere pick-up: de Hilux. En de Thai staan niet bepaald alleen met hun voorliefde voor de onverwoestbare Japanner. In talloze andere landen staat de Hilux eveneens op de eerste plek. In de lijst zien we onder meer Bolivia, Kameroen, Chili, Irak en Namibië voorbijkomen.

Japan: Honda N-Box

Met name in de grote Japanse steden is het hebben en parkeren van een auto bijna niet te betalen. Wel kent de japanse wet een aantal voordelen voor de zogenaamde kei-cars. Die mogen maximaal 3,40 meter lang, 1,48 meter breed en 2 meter hoog zijn. De cilinderinhoud van de motor is beperkt tot 660 cc en het maximumvermogen bedraagt 64 pk. De Honda N-Box is niet alleen de bestverkochte kei-car, het is ook over de gehele linie de populairste auto van Japan.

Wie het breed heeft ...

We kennen weinig mensen die het steenrijke Europese ministaatje Andorra als vakantieland kiezen, maar wellicht ben je er tijdens bij het oversteken van de Pyreneeën weleens doorheen gereden. Veel Porsches 911 tegengekomen? Klopt, want dat was de bestseller van 2024. In Monaco kunnen ze er ook wat van: daar stond de Land Rover Range Rover Sport op nummer één, terwijl de Toyota Land Cruiser de Kia Picanto van Qatar is …