Honda verrast: ‘Elektrische auto’s zijn niet het einddoel’

Terwijl de meeste autofabrikanten vol inzetten op elektrische auto’s, is Honda nog niet helemaal overtuigd. Volgens het merk is de batterij-elektrische auto slechts één van de vele wegen naar klimaatneutraliteit – en zeker niet de enige juiste.

In gesprek met het Australische Drive legt Honda’s lokale CEO Jay Joseph uit dat de focus ligt op het grotere plaatje. “EV’s zijn geen doel op zich”, zegt hij. “Ze zijn een manier om CO2-neutraal te worden, maar niet de enige manier.”

EV’s van Honda

Dat wil niet zeggen dat Honda helemaal niet gelooft in elektrische auto’s. Sterker nog: de Japanners blijven werken aan verbeterde accu’s, zoals solid-state batterijen (zie artikel hierboven), maar kijkt tegelijkertijd ook verder.

Waterstof in de toekomst

Een van de pijlers van de toekomst is volgens Honda waterstoftechnologie, zoals in de nieuwe Honda CR-V e:FCEV – een bijzondere plug-in hybride op waterstof.

Honda is niet de enige die alternatieve routes verkent. Toyota en Hyundai geloven ook in waterstof, en BMW komt in 2028 met een waterstofauto. Toyota gaat nog een stap verder en ontwikkelt, samen met Mazda en Subaru, verbrandingsmotoren die draaien op waterstof, biobrandstof en synthetische brandstoffen.

Toch blijft de grote uitdaging de infrastructuur. Waterstofstations zijn schaars: wereldwijd zijn het er nog geen 1.200, waarvan 24 in Nederland. Ook synthetische brandstoffen zijn voorlopig vooral experimentele kost. Zonder oplaad- of tankpunten blijven veel alternatieven theoretisch.

Nog een alternatief voor Honda

De spraakmakende elektrische 0 Saloon en 0 SUV van Honda komen in 2026 op de markt, maar daarna zet Honda zijn EV-plannen in de koelkast. Dat is mede te wijten aan de tegenvallende groei van elektrische auto’s wereldwijd, maar vooral in de Verenigde Staten.

Honda gaat nu, net als Toyota, vooral voor hybride. Het belooft zelfs de meest zuinige hybride motoren te gaan bouwen. Tussen 2027 en 2031 wil Honda 13 modellen op de markt brengen met deze techniek. Het gaat net als nu om motoren met een inhoud van 1,5- en 2,0-liter. Die worden in Nederland al toegepast in de Jazz, Civic, HR-V en CR-V.

Nu populair
