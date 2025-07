Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 30 (2025)

Nieuws

Fijn weekend! Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mercedes een van zijn populairste modellen toch niet de nek om draait, maar wel blijkt dat je modellen van het Duitse merk maar beter kunt mijden op de weg. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – A-Klasse mag toch nog even blijven

Wij vinden de A-Klasse een van de fraaiste modellen die Mercedes momenteel in zijn gamma heeft. We zijn dan ook blij dat de Duitsers hebben besloten om de auto nog wat langer aan te bieden dan gepland. Vanwaar de ommedraai?

+ Top – Tanken op vakantie? Hier moet je (niet) zijn

Ook op vakantie ontkom je niet aan tanken. Het is echter wel fijn om te weten waar je dit goedkoper kunt doen. Zo kun je geld besparen. Wij delen in het onderstaande artikel de actuele tankprijzen van populaire Europese vakantielanden. Spoiler alert: het is bijna altijd goedkoper dan in Nederland.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

+ Top – Betaalbare Subaru op komst

Subaru is een leuk merk, maar kampt met een duidelijk probleem: de modellen zijn te duur. Gelukkig is er hulp onderweg in de vorm van drie nieuwe EV's. Eentje in het bijzonder heeft hitpotentie in Nederland.

- Flop – Mercedes-rijders veroorzaken de meeste ongelukken

We hebben allemaal wel onze vooroordelen over welke bestuurders het meest asociaal rijden. Door een onderzoek van Univé zijn er echter ook keiharde cijfers. De verzekeraar is weer eens in de schadeclaims van zijn autotak gedoken. En wat blijkt: Mercedes heeft BMW, in 2020 nog koploper, ingehaald.

- Flop – In het buitenland rijden is niet altijd een pretje ...

Op vakantie gaan is leuk, al helemaal als je de auto pakt. Maar daadwerkelijk in andere landen rijden vinden Nederlanders niet altijd een pretje. We vrezen niet alleen zwarte zaterdagen, milieuzones en onzichtbare tolpoorten, maar ook het gedrag van buitenlandse verkeersdeelnemers …

- Flop – Volvo's gooien onbedoeld de remmen los

Laatst kwam de Volvo EX90 al negatief in het nieuws, nu is het merk weer aan de beurt. Wat nu weer? De EV’s en PHEV’s van de veiligheidspionier kampten met een potentieel remprobleem. Daarom werden 3542 Nederlandse Volvo-rijders dringend opgeroepen een update uit te voeren.

Blijf betrokken bij al het autonieuws via onze gratis wekelijkse nieuwsbrief.