Nederlanders balen van Belgische brokkenpiloten, Italiaanse waaghalzen en Franse aso’s

Nieuws

Nederlanders gaan graag met de auto op vakantie. Al blijft het ook een beetje spannend. We vrezen niet alleen zwarte zaterdagen, milieuzones en onzichtbare tolpoorten, maar ook het gedrag van buitenlandse verkeersdeelnemers …

Uit onderzoek van Marktplaats.nl blijkt dat Nederlanders het liefst in Duitsland rijden. België staat een stuk minder hoog op het lijstje van favoriete rijlanden. Vooral omdat onze landgenoten zich daar ergeren aan de slechte rijvaardigheid van Belgische bestuurders.

Favoriete landen om in te rijden

De strijd om de eerste plaats van favoriete rijlanden wint Duitsland met twee vingers in de neus. Maar liefst één op de drie mensen die aan het onderzoek deelnamen, zet Duitsland op één. Op grote afstand volgen Frankrijk en Spanje op de tweede en derde plaats.

1. Duitsland 34%

2. Frankrijk 8%

3. Spanje 4%

Rijvaardigheid en (on)vriendelijkheid andere Europeanen

De onderzoekers vroegen ook wat we vinden van de rijvaardigheid van onze mede-Europeanen. En wat blijkt: bijna één op de vijf Nederlanders vindt dat Belgen het beroerdst rijden (18%). Maar ook over de rijvaardigheid van Italianen (13%) en Fransen (12%) zijn we niet bijster te spreken.



Als het gaat om de (on)vriendelijkheid in het verkeer, worden de Duitsers opnieuw het positiefst beordeeld. Ook Oostenrijkers (8%) en Zwitsers (8%) worden als vriendelijke bestuurders gezien.

Als het gaat om gezagsgetrouwheid, hebben we minder met de Duitsers op. Bijna één op de drie Nederlanders is van mening (31%) dat onze oosterburen zich heel slecht aan snelheidslimieten houden.

Franse verkeersaso's

Frankrijk bekleedt al jaren topposities in de lijstjes met favoriete vakantielanden van Nederlanders. Maar volgens het Marktplaats-onderzoek heeft dat weinig te maken met Franse vriendelijkheid in het verkeer.

Bijna één op de vijf Nederlanders (18%) vindt dat Fransen het meest asociaal rijden. Duitse bestuurders worden juist als het vriendelijkst ervaren (18%).

Gevaarlijke Italianen

In Italië rijden de automobilisten volgens onze landgenoten het gevaarlijkst (19%). Gelukkig zijn Italianen dan wel weer zo vriendelijk om ons voor hun linke verkeersgedrag te waarschuwen. Tenminste, als je hun toetergebruik positief interpreteert. Want volgens Nederlanders zitten Italiaanse automobilisten verreweg het vaakst met hun hand op de claxonknop. Helaas is hun hand dan weer niet beschikbaar om richting aan te geven. Dat doen Italianen volgens meer dan één op de tien Nederlanders (11%) het slechtst.

Grootste chaos in het verkeer

Als je bovenstaande (voor)oordelen en resultaten op een rijtje zet, verbaast het ons niet dat Nederlanders Italië zien als het land waar het verkeer het meest chaotisch verloopt (24%). Al scoort Frankrijk (21%) evenmin best. Iedereen die ooit per ongeluk op de Place Charles de Gaulle in Parijs terechtkwam, zal dit onmiddellijk herkennen. Spanje staat op nummer drie, al valt het daar gezien het aantal stemmen (7%) ook wel weer mee.