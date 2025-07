Zo rijd je zonder wachttijd die rottige tolpoortjes voorbij

Nieuws

Frankrijk neemt langzaam afscheid van tolpoortjes waar je contant of met kaart kunt betalen. Wij zouden sowieso zo snel mogelijk overstappen op een elektronische tolbadge. Daarmee rijd je hele stukken file voorbij.

Contact betalen tolpoorten niet meer mogelijk

Frankrijk wil af van de lange rijen en wachttijden bij de tolpoorten op de snelwegen. Op steeds meer plekken wordt elektronisch betalen - achteraf of met een tolbadge - de enige mogelijkheid. Betalen met contact geld of kaart verdwijnt, al gaat dat erg langzaam. Uit eigen ervaring weten we echter dat zo’n elektronische tolbadge nu al heel prettig is.

Rijd de files voorbij

Het gaat allemaal niet erg rap bij de tolpoorten in Frankrijk. Zelfs veel Fransen lijken aan te klooien bij het passeren van de slagbomen. Automobilisten kiezen de verkeerde poortjes. Motorrijders moeten zich uitkleden om bij hun creditcard te komen. Onhandige Britten tellen Europees losgeld uit op hun vingers of staan te ver van de geldgleuven.

En camperbestuurders komen erachter dat hun woonkraam op wielen te hoog is voor de auto-doorgangen doordat ze het bovendeel van hun camper in de achteruitrijspiegel op het hete asfalt zien kletteren. Je kent de ellende vast wel, want je zit er op weg naar de Cote d’Azur vaak uren naar te kijken. Wachtend op jouw beurt om aan te klooien. Dat is allemaal niet meer nodig.

Automatisch tol betalen via de ANWB tolbadge

Onlangs bestelden wij bij de ANWB een elektronische tolbadge. Als je dat online doet (zoals wij deden) krijg je de badge van producent Maut1: een klein wit kastje dat je rechts naast de binnenspiegel plakt. Met dit apparaatje wordt elke passage van een tolpoort geregistreerd en reken je maandelijks automatisch af.

Goed, het is wat duurder dan steeds los betalen, want naast een bedrag 22,90 euro per jaar en de aanschafkosten van 24,95 euro, betaal je ook 5 procent van de tolprijs als variabel tarief. Maar voor dat bedrag rijd je wel razendsnel alle poortjes voorbij.

Zo passeer je tolpoorten het snelst

Het apparaatje werkt simpel. Wanneer je het eenmaal binnen hebt, hoef je het alleen nog op de voorruit te plakken (rechts naast de binnenspiegel). De registratie en de koppeling met je bankrekening is bij de aankoop al gedaan, en het ding werkt dus gelijk. Bij tolpoorten aangekomen registreren sensoren de badge en opent de slagboom automatisch.

Helemaal mooi zijn de snelle doorgangen voor badge-gebruikers. Deze bevinden zich vaak helemaal links (twee stuks) en helemaal rechts (één) in de rij met poorten en zijn exclusief geschikt voor badge-eigenaren. Je kunt er met een vaartje van 30 km/h doorheen rijden. Een piepje geeft tijdig aan dat je bent gedetecteerd en de slagboom opent op tijd, zodat je met de aangegeven snelheid mooi kunt doorrijden.

Je herkent de snel-poorten aan de matrixborden met gele 'T' erboven. Wanneer alleen de afbeelding van het ‘T’-logo boven de poort hangt (en dus niet de borden voor betalen met kaart of contant), gaat het om een snelpoort. Ook staat bij deze snelpoorten een snelheidsbord van 30 km/h.

ANWB Maut1 tolbadge werkt uitstekend

Het aanvragen van de tolbadge is even een dingetje. Je moet er even de tijd en rust voor nemen. Er is wat invulwerk en bovendien moeten je gegevens gecontroleerd worden. Dat verloopt met een link die naar je mail wordt gestuurd. Helaas kan er vertraging zitten tussen de aanvraag en het moment dat de mail binnenkomt. Je zult je mailadres dus na het aanvragen even goed in de gaten moeten houden.

Maar daarna is het ook feest, want hoewel we sceptisch waren voor onze reis naar Zuid-Spanje bleek het apparaat volledig foutloos te werken. Zowel in Frankrijk als in Spanje was er geen poortje dat onze badge niet herkende. In Frankrijk maakten we dus zelfs met veel plezier gebruik van de snelpoorten.

Hoewel het hoogseizoen pas echt begon op de weg terug naar ons inmiddels-niet-meer-zo-koude kikkerlandje, reden we op de drukste tolplekken al heel wat prutsende toeristen en digibete Fransozen voorbij. Nu het inmiddels druk is op de Franse wegen, zul je alleen nog maar meer voordeel hebben van deze slimme aankoop.

Alternatieven voor Maut1 ANWB tolbadge

Ben je niet zo van het online shoppen, dan zijn er ook nog andere mogelijkheden om een tolbadge aan te schaffen. Zo kun je ook in de ANWB-winkels terecht voor een tolbadge. Deze is dan wel van een andere leverancier.

Ook de betaling is anders. Je betaalt een hoger bedrag per maand, maar betaalt ook alleen de maanden waarin je de badge gebruikt. Je betaalt vervolgens geen percentage van de tolkasten. Ook aanbieder Bip&Go biedt een tolbadge aan. Deze is online te koop, maar ook in hun winkels aan de snelwegen. Bijvoorbeeld bij Rouen, Reims of Parijs.