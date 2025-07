Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 28 (2025)

Nieuws

Fijn weekend! Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mazda ons vrolijk maakt en ook een beetje teleurstelt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Nieuwe Mazda CX-5 doet precies wat zijn fans willen

De CX-5 is de bestverkochte Mazda van Nederland. Sinds hij in 2012 op de markt kwam, oefent hij met name op caravanrijders een grote aantrekkingskracht uit. De derde generatie werd langer (ruim 11 cm) en ruimer en kan nog steeds een grote aanhanger trekken. Precies wat de kopers willen. Lees alles in onderstaand artikel en bekijk vooral ook de video.

+ Top – Facelift Mercedes C-klasse belooft vuurwerk

De vernieuwde Mercedes C-klasse die je hier ziet rijden, krijgt het zwaar voor zijn kiezen. Hij gaat het gevecht aan met de Audi A4 (tegenwoordig A5) en de BMW 3-serie. Maar die zijn allebei nieuw, de C-klasse krijgt alleen een facelift. Toch verschijnt hij met verleidelijke details aan de start.

+ Top – Levensduur batterij EV is best goed

Een hardnekkig vooroordeel over elektrische auto's is dat de batterij steeds slechter presteert als-ie ouder wordt. Vroeger was dat ook zo, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat je je met moderne elektrische auto’s helemaal niet zoveel zorgen hoeft te maken over batterijdegradatie. Lees verder via onderstaande link.

- Flop – Zo smerig zijn je autosleutels

Zeg eens eerlijk, hoe vaak maak jij je autosleutel schoon? Na het lezen van onderstaand bericht moet je dat misschien toch maar eens doen. Al die kleine krioelende bacteriën hebben het heel goed naar hun zin namelijk ... Lees en huiver in onderstaand artikel.

- Flop – Met de auto door België? Laat één ding uit je hoofd

Het is vakantie en dus doorkruisen Nederlanders massaal België. Omdat daar liefst 3000 vaste snelheidscamera’s (twee keer zoveel als in Nederland) staan, moet je goed opletten. De boetes vallen dan weer mee, maar er is één overtreding waarmee je gelijk je rijbewijs kwijt raakt.

- Flop – We missen knoppen in de Mazda 6e

De Mazda 6e is wat ons betreft een van de mooiste grote middenklassers. Hij rijdt over het algemeen prima en is prachtig afgewerkt. En dan dat interieur van bruin leer en suède ... Tien met een griffel. Eén ding verstoort ons goede humeur. Waar zijn de echte knoppen in het dashboard, Mazda?

