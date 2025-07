Brrr, zo smerig zijn je autosleutels

Nieuws

Zeg eens eerlijk, hoe vaak maak jij je autosleutel schoon? Na het lezen van dit bericht moet je dat misschien toch maar eens doen.

We wassen onze handen en poetsen driftig de keuken en de badkamer schoon, maar hoe zit dat met de autosleutel? Krijgt die ook zo’n liefdevolle behandeling?

Nou, nee. Uit Engels onderzoek blijkt dat we allemaal iets vies in onze broekzak meedragen: onze autosleutels zitten onder de bacteriën. Volgens het onderzoek bevatten ze gemiddeld bijna vier keer zoveel bacteriën als het scherm van je telefoon.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Waar zitten meer bacteriën, op de wc-bril of op je autosleutel?

De Britse arts Joe Latimer nam monsters van verschillende autosleutels en liet de bacteriën vervolgens groeien in een petrischaaltje. Gemiddeld zitten er 241 verschillende bacteriën op de sleutel. Dat is bijna vier keer zoveel als bij een gemiddeld telefoonscherm, waarop 66 bacteriën zich nestelen. Ook vergeleken met een toetsenbord – gemiddeld 68 soorten bacteriën – is het verschil groot. Het kan nog smeriger, op een doorsnee toiletbril tref je zo’n 1100 bacteriële koloniën aan.

Schrik niet, de meeste bacteriën zijn onschadelijk en zitten ook op je lichaam. Maar een van de sleutels vertoonde sporen van bacteriën die mogelijk afkomstig zijn uit de darmen. Zelfs daarin ziet de Britse dokter geen gevaar, al kunnen ze met een beetje pech wel ziekteverwekkend zijn.

Nissan-rijders poetsen niet graag

De ijverige Britse arts vroeg ook aan 2000 geïnterviewden hoe vaak ze hun sleutels schoonmaken. Niet geheel verrassend (zeg nou zelf, hoe vaak doe jij het?): dat gebeurt niet erg vaak. Ruim 30 procent van de ondervraagden gaf aan hun sleutels nooit schoon te maken.

Bij sommige merken ligt dat percentage veel hoger. 43 procent van de Kia-rijders maakt nooit de sleutel schoon. Bij Peugeot is het 47 procent en bij Skoda- en Volkswagen-rijders zelfs 49 procent. Nissan-rijders zijn de grootste smeerpijpen. 51 procent maakt nooit de sleutel schoon.

BMW-rijders poetsen wél graag

Aan de andere kant van het spectrum zitten BMW-rijders. Die lijken meer last te hebben van smetvrees, want 57 procent van de BMW-bezitters zou zijn sleutels minstens één keer per week schoonmaken. Mercedes-rijders staan op de tweede plaats met 55 procent. Eigenaren van een Land Rover zijn ook redelijk netjes, 46 procent zegt wekelijks zijn sleutel schoon te maken. Toch zei 1 op de 5 mannen dat ze elke dag hun sleutel schoonmaken – zou dat echt zo zijn of vullen ze gewoon een wenselijk antwoord in?

Eerlijk is eerlijk, dit onderzoek zal niet meedingen naar een Nobelprijs voor de geneeskunde. Er is maar één arts en hij verzamelde 'een verscheidenheid aan autosleutels van mensen met verschillende routines en schoonmaakgewoonten'. Hoeveel sleutels onder ‘een verscheidenheid’ vallen, is onbekend. Maar leuk is zijn onderzoek wel.

Onze nieuwsbrief krijg je digitaal en hoef je niet schoon te maken. Hij is ook nog gratis!