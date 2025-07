Let op: snelheidsboetes in België vallen mee, maar deze overtreding kost je je rijbewijs!

Nieuws

In deze vakantietijd doorkruisen Nederlanders massaal België. Omdat daar veel meer snelheidscamera’s staan dan bij ons, is het extra opletten geblazen. Al vallen de boetes mee. Maar er is ook één overtreding waarmee je gelijk je rijbewijs kwijt raakt.

Volgens een onderzoek uit 2024 is Brazilië wereldkampioen flitspalen; dat land telt bijna 19.000 vaste exemplaren. Met zo'n 12.000 stuks staat Italië op plek drie. Maar in dat land word je meestal van tevoren gewaarschuwd over een verderop geplaatste snelheidscamera en dus is het boeterisico niet zo groot.

Lagere boetes, hogere boetekans

België staat ook hoog op de ranglijst, met meer dan 3000 vaste flitspalen; dat zijn er ruim twee keer zo veel als in Nederland. Het risico op een snelheidsboete is in België dus aanzienlijk hoger dan bij ons. Per overtreding mogen de boetebedragen dan lager zijn, als je het dubbele risico loopt om ze te krijgen, kunnen ze alsnog een flinke hap uit je vakantiebudget nemen.

Boetebedragen te hard rijden België en Nederland

Overtreding Bebouwde kom B / NL Buiten bebouwde kom B / NL Snelweg B / NL 10 km/h te hard € 53 / 93 € 53 / 87 € 53 / 81 20 km/h te hard € 163 / 248 € 113 / 237 € 113 / 223 30 km/h te hard € 273 / 435 € 173 / 413 € 173 / 380

Bronnen: wegenvignetten.nl en ANWB

Rijd je in Nederland meer dan 31 km/h te snel, dan krijg je een beschikking van het Openbaar Ministerie. In België krijg je tot en met 39 km/h een bekeuring en bepaalt de rechter de sanctie als je de maximumsnelheid met meer dan 40 km/h hebt overschreden.

Overigens kunnen de Belgische snelheidsbekeuringen hoger uitvallen als er verzwarende omstandigheden zijn. Daaronder valt bijvoorbeeld te snel rijden in de buurt van een school, kinderspeelplaats of ter hoogte van een zebrapad.

Met deze overtreding raak je in België je rijbewijs kwijt

Veel Nederlanders vinden het moeilijk te verkroppen dat ze een boete van maar liefst 430 euro moeten aftikken voor handheld bellen. Maar in België weten ze ook wel raad met mensen die hun telefoon tijdens het rijden in de hand houden.

Het boetebedrag valt nog wel mee – dat is ‘slechts’ 174 euro. Maar daarnaast geldt nog een tweede sanctie. En daarmee kan je complete vakantie in het water vallen. De Belgische politie kan namelijk overgaan tot onmiddellijke inname van je rijbewijs. Niet voor even, maar voor een periode van 15 dagen! Een plotselinge vakantie in België is natuurlijk hartstikke leuk, maar niet als je een vakantiebungalow met zwembad in Zuid-Frankrijk of Spanje geboekt hebt ...