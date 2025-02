Slechtste auto ooit maakt in 2027 comeback

Nieuws

De geruchten dat er in 2027 een nieuwe Zastava Yugo komt, worden steeds sterker. Opmerkelijk, want hij staat bekend als slechtste auto ooit.

Yugo (2027) moet het van zijn prijs hebben

Hoe zat het ook alweer? Zastava was het bekendste automerk van het voormalige Joegoslavië. Het merk was ook in Nederland actief, met de Yugo als meest beroemde en beruchte model. Hij werd in 1981 onthuld. De Yugo werd in elkaar geschroefd met wat oude Fiat-onderdelen, die de fabriek in licentie mocht gebruiken. In 2008 viel het doek voor de Yugo.

In menig autolijstje staat de Zastava Yugo bovenaan als slechtste auto ter wereld. Dat had vooral te maken met een mislukt avontuur in de Verenigde Staten, waar de Yugo zijn eigenaren tot wanhoop dreef. Jason Vuic schreef er een boek over: Yugo: de opkomst en ondergang van de slechtste auto ter wereld.

Bijna 20 jaar later, in 2027, blijkt zelfs voor de slechtste auto een comeback mogelijk. De man achter de ambitieuze terugkeer is prof. dr. Aleksandar Bjelić, een in Duitsland werkzame Serviër die veel geld heeft verdiend in de Duitse toeleveringsindustrie. Met zijn prijs en uitstraling richt de Yugo zich op budgetmerken als Dacia.





Yugo (2027) niet elektrisch

Verrassend is dat de Zastava Yugo geen elektrische aandrijflijn krijgt, maar een verbrandingsmotor. Het platform voor de Yugo (2027) zou worden geleverd door een grote autofabrikant, maar de Duits-Servische professor vertelt niet welke fabrikant dat is. Zoals we ook niets weten over het vermogen en de aandrijflijn (hybride of niet). Ook naar de prijs kunnen we alleen maar gissen – als de auto al naar Nederland en België komt.



Uiterlijk knipoogt naar Golf

Om de Yugo een eigentijdse uitstraling te geven, heeft Yugo de Servische ontwerper Darko Marčeta ingeschakeld. De eerste schetsen vallen eigenlijk best mee. We zien een compacte, strak gelijnde stadsauto met verschillende retro-accenten. De achterkant doet denken aan de Hyundai Ioniq 5, terwijl de C-stijl en de achterste wielkasten knipogen naar de Volkswagen Golf. Merkwaardig genoeg lijkt de Yugo (2027) voorlopig alleen als driedeurs op de markt te komen.

Komt de Yugo echt?

Er moet nog veel gebeuren voordat we in 2027 echt weer een Yugo op de weg zien. Afgezien van een paar schetsen en wat grote plannen is de basis onder de doorstart nog te weinig concreet. Toch zien we best wat potentie – zeker in een tijd waarin kleine auto’s steeds zeldzamer worden en de prijzen van nieuwe auto's blijven stijgen.