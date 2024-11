Topman van dit worstelende automerk moet Stellantis redden

Nieuws

De verkopen van Stellantis dalen sneller dan de populariteit van André Hazes junior. Wie in het bedrijfsleven werkt, weet wat dit betekent: husselen met topmanagers. De nieuwe man die de saleskar bij Stellantis moet trekken, komt echter van een merk dat juist voor een deel verantwoordelijk is voor de teloorgang.

De man op de foto hieronder is Eligio Catarinella. Hij werkte tot voor kort bij Alfa Romeo. Hier stond Eligio aan het hoofd van de wereldwijde marketing- en communicatieafdeling. Of zijn boodschap goed is overgekomen bij de consument betwijfelen we, want de verkopen van Alfa Romeo zijn allesbehalve joepi de poepi.

Toch denkt Stellantis dat Eligio de verkopen van alle merken die onder de groep vallen omhoog kan stuwen. Hij is namelijk benoemd tot hoofd sales en marketing van Stellantis Europe. Met andere woorden: hij moet ervoor zorgen dat de verkopen weer de weg naar boven vinden.

Je hoeft niet jaloers te zijn op Eligio. Stellantis staat er allerminst goed voor. In september 2024 gingen de Europese autoverkopen onderuit en dat kwam voor een groot deel door de dalende verkopen van de Stellantis-merken. In 22 van de 28 landen waar de groep actief is, werden negatieve cijfers genoteerd. Er werden bijna 50.000 auto's minder verkocht dan in september 2023, een daling van 25 procent.

Volkswagen groeit wel

Stellantis probeert het tij te keren met nieuwe elektrische modellen, maar vooralsnog is ook het aandeel in de Europese EV-markt gekelderd, van 14,8 naar 10,6 procent in september 2024. De Volkswagen-groep doet het beter (van 19,8 naar 22,8 procent) en ook Tesla zit in de lift (van 18,2 naar 20,9 procent).

Leapmotor to the rescue

Een andere maatregel die het tij moet keren, is het in huis halen van het Chinese Leapmotor. Dat is het vijftiende merk binnen de Stellantis-groep. Dit Leapmotor International heeft al twee modellen naar Europa verscheept, de stadsauto Leapmotor T03 en de middenklasse SUV Leapmotor C10. In 2025 komt daar de Leapmotor B10 bij, een compacte SUV in het C-segment.

Opel Frontera en Citroën C3 Aircross

Er is dus werk aan de winkel voor Eligio Catarinella. Ondertussen gaan wij rijden met Stellantis-producten die hem hierbij gaan helpen. Begin december 2024 stappen we in de nieuwe Opel Frontera en eind januari 2025 ervaren we hoe de nieuwe Citroën C3 Aircross rijdt die op hetzelfde platform staat. Beide zijn leverbaar als 7-zitter en als EV. De prijs van de Frontera is in ieder geval scherp. Maar of dat genoeg is voor succes, is nog even afwachten.