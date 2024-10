Peugeot-ontwerper: 'Retro-design van Renault 5 is gevaarlijk'

Nieuws

Bij Renault is er reuring: iedereen houdt van de R4 en R5. Wat stelt grote concurrent Peugeot daartegenover? Wij zien een nieuwe 205 wel zitten! Zit dat erin? De hoofdontwerper geeft antwoord.

Het was een treurig gezicht op de autobeurs van Parijs. Terwijl bij concurrent Renault journalisten, liefhebbers én president Macron zich vergaapten aan de elektrische Renault 5, 4 en Twingo, was het bij Peugeot een stuk minder druk. Het merk had in eigen land geen grote primeur. Alleen de Peugeot e-408 was nieuw, maar dat is ‘gewoon’ een elektrische versie van de Peugeot 408.

Een reden om bij Peugeot aan te kloppen met de vraag waar hún retro-auto blijft. In 2019 werd een conceptcar onthuld die alom werd geprezen: de e-Legend Concept met verwijzingen naar de prachtig gelijnde Peugeot 504 Coupé. Maar ondanks vele smeekbedes, gaat-ie niet in productie.



Peugeot e-Legend: zelfde ontwerper als Renault 5

Saillant detail: de e-Legend Concept werd ontworpen door Gilles Vidal. En laat hij nu de man zijn onder wiens leiding ook de Renault 4, 5 en Twingo zijn bedacht. In 2020 stapte Vidal over van Peugeot naar Renault.

Zijn opvolger Matthias Hossan is niet zo van de retro-auto’s. Hossan vertelde Autocar over de strategie van Peugeot: "Peugeot is een van de oudste automerken ter wereld, maar vooral ook vooruitstrevend en toekomstgericht. Ik zeg niet dat we nooit naar ons verleden kijken – de e-Legend is daar een perfect voorbeeld van – maar de vraag is: hoe kun je het verleden ombuigen naar iets wat toekomstbestendig is? Dat is volgens mij de grootste uitdaging.”

Hossan waarschuwt zelfs dat een nostalgische ontwerptaal 'een gevaar voor een merk' kan zijn en benadrukt dat het 'belangrijk is voor Peugeot om te laten zien dat het zichzelf altijd opnieuw kan uitvinden'.

"Ontwerpen is altijd een delicate balans tussen spelen met geschiedenis en kijken naar de toekomst", zegt Hossan. "Een Peugeot moet al vanaf 200 meter herkenbaar zijn." Een paar details die naar het verleden verwijzen, vindt Hossan prima, maar een retromodel gaat er dus niet komen.



Nieuwe elektrische Peugeot 205

Terwijl wij juist een topkandidaat voor een retromodel van Peugeot hebben: wij zien een nieuwe Peugeot 205 wel zitten. Om meerdere redenen. In 1983 ging het slecht met Peugeot, maar heeft de kleine 205 het merk van de ondergang gered. Hij was zelfs zo populair dat Peugeot zijn productie-einde maar bleef uitstellen. Uiteindelijk was het pas in 1998 gedaan met de auto die maar niet wilde verouderen.

Ook in 2024 is de situatie bij moederbedrijf Stellantis niet rooskleurig. Misschien moeten de ontwerpers van Peugeot toch eens langsgaan bij hun oud-collega bij Renault, die de magische retro-truc al tot in de puntjes beheerst. Een retro-futuristische 205 kan weleens hetzelfde effect hebben als de oude in 1983. En dankzij de elektromotor hoef je voor sensationele sprints zelfs niet door te sparen voor een GTi.